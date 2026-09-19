आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर हो गया है बंद? घर बैठे ऐसे करें नया नंबर अपडेट

Mobile Number Link With Aadhaar Card: ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड जैसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत हमें अलग-अलग कामों के लिए पड़ती है। जैसे- आपका आधार कार्ड।





आधार कार्ड की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारियों का अपडेट होना जरूरी है। जैसे- मोबाइल नंबर को ही ले लीजिए। अगर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो आपको इसे लिंक करवाना जरूरी होता है। वरना आपके कई काम अटक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आप कैसे अपने आधार से नया मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। आप आगे इसका तरीका जान सकते हैं...