आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर हो गया है बंद? घर बैठे ऐसे करें नया नंबर अपडेट

Mobile Number Link With Aadhaar Card: ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड जैसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी जरूरत हमें अलग-अलग कामों के लिए पड़ती है। जैसे- आपका आधार कार्ड।
आधार कार्ड की बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारियों का अपडेट होना जरूरी है। जैसे- मोबाइल नंबर को ही ले लीजिए। अगर आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर बंद हो गया है तो आपको इसे लिंक करवाना जरूरी होता है। वरना आपके कई काम अटक सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आप कैसे अपने आधार से नया मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। आप आगे इसका तरीका जान सकते हैं...
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आधार से लिंक मोबाइल नंबर कैसे बदलें?
- फोटो : Adobe Stock
आधार कार्ड से कैसे नया मोबाइल नंबर लिंक करें?
पहला स्टेप
- आप घर बैठे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं
- इसके लिए आधार की नई एप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें
- इसके बाद मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करें
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आधार से लिंक मोबाइल नंबर कैसे बदलें?
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दूसरा स्टेप
- साथ में फेस ऑथेंटिकेशन कर लें जिसके बाद लॉगिन हो जाएगा
- फिर एप में आपको Services वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
- इसके बाद Mobile Number Update वाले ऑप्शन पर क्लिक करें
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आधार से लिंक मोबाइल नंबर कैसे बदलें?
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तीसरा स्टेप
- अब आपको Continue to Update Mobile Number पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करें, ध्यान रहे कि वो मोबाइल नंबर भरें जो आपको अपने आधार से लिंक करवाना है
- इस मोबाइल नंबर पर अब ओटीपी आएगा
- इस आए हुए ओटीपी को यहां भर दें
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आधार से लिंक मोबाइल नंबर कैसे बदलें?
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चौथा स्टेप
- फिर आपको फेस ऑथेंटिकेशन करवाना होता है यानी आपका सत्यापन होगा
- इसके बाद आपको ऑनलाइन फीस भरना है, जो 75 रुपये की है
- अब सबमिट पर क्लिक कर दें और आपका मोबाइल नंबर 15 दिन बाद आधार से लिंक हो जाता है