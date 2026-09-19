वॉशिंग मशीन का दरवाजा कपड़े निकालते ही बंद करते हैं? ये गलती मशीन में पैदा कर सकती है बड़ी समस्या

1 of 5 कपड़े धुल गए तो तुरंत बंद कर देते हैं मशीन का दरवाजा? - फोटो : AI







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घर में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल लगभग रोज होता है। कपड़े डालो, मशीन चलाओ और काम खत्म। लेकिन कपड़े धुलने के बाद मशीन के साथ क्या करना है, इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। कई लोग जैसे ही कपड़े निकालते हैं, मशीन का दरवाजा तुरंत बंद कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपनी आदत बदलना बेहतर है। दरवाजा तुरंत बंद करने से मशीन के अंदर बची नमी बाहर निकलने का मौका नहीं पाती। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 कपड़े धुल गए तो तुरंत बंद कर देते हैं मशीन का दरवाजा? - फोटो : Amar Ujala

मशीन के अंदर नमी क्यों रह जाती है?

कपड़े धोने के दौरान ड्रम के अंदर पानी और नमी रहती है। कपड़े निकालने के बाद भी ड्रम, दरवाजे के आसपास और रबर की सील पर पानी की कुछ बूंदें बच सकती हैं। खासकर फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में दरवाजे के चारों तरफ लगी रबर की सील में पानी जमा रह सकता है। दरवाजा तुरंत बंद कर देने पर यह हिस्सा देर तक गीला रह सकता है।

3 of 5 कपड़े धुल गए तो तुरंत बंद कर देते हैं मशीन का दरवाजा? - फोटो : एआई जनरेटेड

बंद दरवाजे से बदबू की समस्या बढ़ सकती है

अगर मशीन के अंदर नमी लंबे समय तक बनी रहे तो वहां सीलन जैसी गंध आने लग सकती है। समय के साथ ड्रम या रबर की सील के आसपास गंदगी भी जमा हो सकती है। इससे अगली बार कपड़े धोने पर मशीन से अजीब गंध आ सकती है और कभी-कभी कपड़ों में भी वह गंध महसूस हो सकती है।

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4 of 5 कपड़े धुल गए तो तुरंत बंद कर देते हैं मशीन का दरवाजा? - फोटो : ai

रबर की सील पर दें खास ध्यान

फ्रंट लोड मशीन में दरवाजे की रबर सील को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। इसके मोड़ में पानी, कपड़े के रेशे या छोटी-मोटी गंदगी फंस सकती है। हर बार मशीन चलाने के बाद इसे एक नजर देखकर जरूरत हो तो सूखे या साफ कपड़े से पोंछ दें। सफाई के दौरान मशीन की बिजली बंद रखना और निर्माता के निर्देशों का पालन करना बेहतर है।

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