काम की बात: एक टिश्यू पूरी धुलाई का कर देता है कबाड़ा, कपड़े मशीन में डालने से पहले चेक करें जेब

1 of 5 कपड़े धोते समय ये छोटी गलती पड़ जाती है महंगी - फोटो : AI







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कपड़े धोते समय जेब में छूटा टिश्यू पूरी धुलाई खराब कर सकता है। पानी में जाते ही टिश्यू छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर कपड़ों से चिपक जाता है। ऐसे में कपड़े मशीन में डालने से पहले जेब चेक करना बहुत जरूरी है। तो आज की खबर में आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 कपड़े धोते समय ये छोटी गलती पड़ जाती है महंगी - फोटो : Adobe stock

जेब में टिश्यू छूटने से क्या होता है?

कपड़े धोने से पहले जेब चेक करना हमें अक्सर छोटा सा काम लगता है। इसी वजह से कई बार जेब में रखा टिश्यू भी कपड़ों के साथ मशीन में चला जाता है। पानी के संपर्क में आने के बाद पेपर टिश्यू नरम होकर टूटने लगता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े लगातार घूमते रहते हैं, इसलिए टिश्यू और ज्यादा छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। धुलाई पूरी होने के बाद यही छोटे टुकड़े कपड़ों की सतह पर चिपके नजर आते हैं। गहरे रंग के कपड़ों पर सफेद टुकड़े ज्यादा साफ दिखाई देते हैं और उन्हें हटाने में काफी समय लग जाता है।

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सिर्फ कपड़े ही नहीं, मशीन में भी फैल सकता है कागज

टिश्यू के छोटे टुकड़े सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं रहते। धुलाई के दौरान कुछ टुकड़े मशीन के अंदर भी घूम सकते हैं और पानी के साथ बाहर निकल सकते हैं। हालांकि आम तौर पर एक टिश्यू के मशीन में चले जाने से मशीन खराब होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बाद कपड़ों और मशीन की सफाई का अतिरिक्त काम जरूर बढ़ जाता है।

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गलती से टिश्यू के साथ कपड़े धुल जाएं तो क्या करें?

अगर टिश्यू गलती से कपड़ों के साथ धुल गया है तो सबसे पहले कपड़े मशीन से निकालकर अच्छी तरह झाड़ें। सूखने के बाद बचे हुए टुकड़े निकालना कई बार आसान हो जाता है। कपड़ों पर चिपके टुकड़ों को हाथ से हटाया जा सकता है। लिंट रोलर भी इस काम में मदद कर सकता है। अगर कपड़ों पर काफी टिश्यू चिपका हुआ है तो उन्हें दोबारा धोने से पहले जितने टुकड़े आसानी से निकल सकते हैं, उन्हें हटा दें। इससे मशीन में दोबारा कागज के टुकड़े फैलने की समस्या कम होगी।

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