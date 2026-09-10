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काम की बात: एक टिश्यू पूरी धुलाई का कर देता है कबाड़ा, कपड़े मशीन में डालने से पहले चेक करें जेब

Thu, 10 Sep 2026 03:28 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 10 Sep 2026 03:28 PM IST
सार

Tissue Paper Left in Your Pocket: कपड़े धोने से पहले जेब चेक करना छोटी सी बात लगती है, लेकिन जेब में छूटा टिश्यू पूरी धुलाई का कबाड़ा कर सकता है। टिश्यू पानी में गलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और कपड़ों पर चिपक जाता है। इससे बचने के लिए मशीन में कपड़े डालने से पहले कुछ आसान सावधानियां जरूर बरतें।
 

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Why Tissue Paper Left in Your Pocket Can Ruin Your Laundry
कपड़े धोते समय ये छोटी गलती पड़ जाती है महंगी - फोटो : AI

 कपड़े धोते समय जेब में छूटा टिश्यू पूरी धुलाई खराब कर सकता है। पानी में जाते ही टिश्यू छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर कपड़ों से चिपक जाता है। ऐसे में कपड़े मशीन में डालने से पहले जेब चेक करना बहुत जरूरी है।  तो आज की खबर में आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Why Tissue Paper Left in Your Pocket Can Ruin Your Laundry
कपड़े धोते समय ये छोटी गलती पड़ जाती है महंगी - फोटो : Adobe stock

जेब में टिश्यू छूटने से क्या होता है?
कपड़े धोने से पहले जेब चेक करना हमें अक्सर छोटा सा काम लगता है। इसी वजह से कई बार जेब में रखा टिश्यू भी कपड़ों के साथ मशीन में चला जाता है। पानी के संपर्क में आने के बाद पेपर टिश्यू नरम होकर टूटने लगता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े लगातार घूमते रहते हैं, इसलिए टिश्यू और ज्यादा छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। धुलाई पूरी होने के बाद यही छोटे टुकड़े कपड़ों की सतह पर चिपके नजर आते हैं। गहरे रंग के कपड़ों पर सफेद टुकड़े ज्यादा साफ दिखाई देते हैं और उन्हें हटाने में काफी समय लग जाता है। 

Why Tissue Paper Left in Your Pocket Can Ruin Your Laundry
कपड़े धोते समय ये छोटी गलती पड़ जाती है महंगी - फोटो : Adobe stock

सिर्फ कपड़े ही नहीं, मशीन में भी फैल सकता है कागज
टिश्यू के छोटे टुकड़े सिर्फ कपड़ों पर ही नहीं रहते। धुलाई के दौरान कुछ टुकड़े मशीन के अंदर भी घूम सकते हैं और पानी के साथ बाहर निकल सकते हैं। हालांकि आम तौर पर एक टिश्यू के मशीन में चले जाने से मशीन खराब होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बाद कपड़ों और मशीन की सफाई का अतिरिक्त काम जरूर बढ़ जाता है।

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Why Tissue Paper Left in Your Pocket Can Ruin Your Laundry
कपड़े धोते समय ये छोटी गलती पड़ जाती है महंगी - फोटो : Adobe stock

गलती से टिश्यू के साथ कपड़े धुल जाएं तो क्या करें?
अगर टिश्यू गलती से कपड़ों के साथ धुल गया है तो सबसे पहले कपड़े मशीन से निकालकर अच्छी तरह झाड़ें। सूखने के बाद बचे हुए टुकड़े निकालना कई बार आसान हो जाता है। कपड़ों पर चिपके टुकड़ों को हाथ से हटाया जा सकता है। लिंट रोलर भी इस काम में मदद कर सकता है। अगर कपड़ों पर काफी टिश्यू चिपका हुआ है तो उन्हें दोबारा धोने से पहले जितने टुकड़े आसानी से निकल सकते हैं, उन्हें हटा दें। इससे मशीन में दोबारा कागज के टुकड़े फैलने की समस्या कम होगी।

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कपड़े धोते समय ये छोटी गलती पड़ जाती है महंगी - फोटो : Adobe stock

मशीन में कपड़े डालने से पहले करें ये छोटा सा काम
इस परेशानी से बचने का सबसे आसान तरीका है कि कपड़े मशीन में डालने से पहले उनकी सभी जेबें चेक कर लें। पैंट, जींस, शर्ट और बच्चों के कपड़ों की जेब खास तौर पर देखें। जेब के कोनों में भी हाथ लगाकर जांच लें, क्योंकि टिश्यू का छोटा टुकड़ा वहां फंसा हो सकता है। साथ ही जेब में रखे सिक्के, कागज और दूसरी छोटी चीजें भी निकाल दें। बस कुछ सेकंड की यह आदत आपकी पूरी धुलाई को बेकार होने से बचा सकती है।
 

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