सिलिंडर लेते कैसे चेक करें गैस पूरा है या नहीं? जानें वजन और सील जांचने का सही तरीका

How To Check LPG Cylinder Weight?: रसोई गैस सिलिंडर हमारे घर की सबसे जरूरी आवश्यकताओं में से एक है, लेकिन कई बार डिलीवरी लेते समय हम छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। कुछ मामलों में सिलिंडर में कम गैस मिलने या सील टूटी होने की शिकायतें सामने आती हैं।
रसोई गैस सिलिंडर लेते समय उसकी सही वजन जांचना और सील की पुष्टि करना बेहद जरूरी है ताकि आप धोखाधड़ी और संभावित हादसों से बच सकें। अगर आप डिलीवरी के समय ही कुछ आसान तरीकों से जांच कर लें, तो नुकसान से आसानी से बचा जा सकता है। आइए इस लेख यही समझते हैं कि डिलीवरी के समय सिलिंडर की जांच का सही तरीका क्या है।
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सिलिंडर की सील और प्लास्टिक कैप ध्यान से देखें
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सिलिंडर की सील और प्लास्टिक कैप ध्यान से देखें
- सिलिंडर की डिलीवरी लेते ही सबसे पहले उसकी सुरक्षा सील को जांचें। सील पूरी तरह से बंद और बिना कटी-फटी होनी चाहिए।
- इसके साथ ही सील पर छपी कंपनी के लोगो और प्लास्टिक कैप के धागे को खींचकर चेक करें कि वह ढीला तो नहीं है।
- अगर सील टूटी हुई या पुरानी लगे, तो डिलीवरी बॉय से तुरंत दूसरा सिलिंडर देने की मांग करें।
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टेयर वेट और कुल वजन का गणित समझें
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टेयर वेट और कुल वजन का गणित समझें
- घरेलू एलपीजी सिलिंडर में कुल 14.2 किलोग्राम गैस भरी होती है। सिलेंडर की धातु की बॉडी पर उसका खाली वजन लिखा होता है, जो आमतौर पर 15 से 16 किलोग्राम के बीच होता है।
- खाली वजन और 14.2 किलो गैस का जोड़ ही आपके सिलिंडर का कुल वजन होता है। उदाहरण के लिए, अगर खाली सिलिंडर 15.5 किलो का है, तो भरा हुआ सिलिंडर 29.7 किलो का होना चाहिए।
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डिलीवरी बॉय से वजन तोलने के लिए कहें
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डिलीवरी बॉय से वजन तोलने के लिए कहें
- नियमों के मुताबिक, हर डिलीवरी बॉय के पास वजन तोलने वाली मशीन होना अनिवार्य है। आप सिलिंडर लेते समय डिलीवरी पर्सन से अपने सामने सिलिंडर का वजन करने को कह सकते हैं।
- अगर वजन में 150 से 200 ग्राम से ज्यादा का अंतर मिले, तो सिलिंडर लेने से मना कर दें और तुरंत अपनी गैस एजेंसी को इसकी सूचना दें।
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लीकेज की जांच और एक्सपायरी डेट चेक करें
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लीकेज की जांच और एक्सपायरी डेट चेक करें
- वजन के साथ-साथ सिलिंडर की लीक टेस्टिंग भी जरूर करवाएं। डिलीवरी बॉय से सेफ्टी कैप खुलवाकर साबुन का घोल लगाकर चेक करें की कहीं बुलबुला तो नहीं निकल रहा है।
- अगर बुलबुले उठें तो सिलेंडर न लें। इसके अलावा सिलिंडर की ऊपरी पत्ती पर लिखे ए, बी, सी, डी कोड से उसकी एक्सपायरी डेट भी जांच लें।