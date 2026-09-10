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जानना जरूरी: आईफोन ईएमआई पर खरीदें या फुल पेमेंट देकर, आखिर कौन सा तरीका है बेहतर? यहां जानें

Thu, 10 Sep 2026 12:09 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 10 Sep 2026 12:09 PM IST
सार

iPhone 18 pro max EMI vs Full Payment: iPhone खरीदने के लिए EMI और फुल पेमेंट, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। सही विकल्प आपकी बचत, महीने का बजट, EMI की वास्तविक लागत और ऑफर की शर्तों पर निर्भर करता है।

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iPhone 18 pro max EMI vs Full Payment: Which Is Better? Know the Pros and Cons key difference
iPhone वन टाइम या EMI में से किस पर खरीदना चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

iPhone EMI vs Full Payment: iPhone 18 सीरीज के लॉन्च के साथ ही हर तरफ इसी की चर्चा है। फोन के लुक से लेकर फीचर्स तक के बारे में लोग बात कर रहे हैं और जान रहें कि इस बार एप्पल ने इसमें क्या-क्या दिया है।



ये भी पढ़ें:- ध्यान दें: iPhone खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें? एक छोटी सी गलती और डूबा सकती है आपके लाखों रुपये

वहीं, इसी महीने यानी सितंबर में आप आईफोन को खरीद भी सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आईफोन को EMI पर खरीदना चाहिए या एक बार फुल पेमेंट करके? तो आप यहां इस बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं iPhone EMI पर खरीदना बेहतर हो सकता है या एक बार में फुल पेमेंट करके...
iPhone 18 pro max EMI vs Full Payment: Which Is Better? Know the Pros and Cons key difference
iPhone वन टाइम या EMI में से किस पर खरीदना चाहिए? - फोटो : एपल

iPhone खरीदते समय क्या ध्यान रखें?

  • iPhone खरीदने का फैसला सिर्फ ये देखकर नहीं करना चाहिए कि फोन की कीमत कितनी है
  • ये भी देखना जरूरी है कि भुगतान किस तरीके से करने पर आपकी जेब पर कम बोझ पड़ेगा
  • कई लोग एक साथ बड़ी रकम खर्च करने से बचने के लिए EMI का विकल्प चुनते हैं
  • वहीं, जिन लोगों के पास पर्याप्त बचत है और खरीदारी के बाद भी इमरजेंसी फंड सुरक्षित रहता है, उनके लिए फुल पेमेंट आसान विकल्प हो सकता है
iPhone 18 pro max EMI vs Full Payment: Which Is Better? Know the Pros and Cons key difference
iPhone वन टाइम या EMI में से किस पर खरीदना चाहिए? - फोटो : Adobe Stock

EMI कब फायदेमंद हो सकती है?

  • EMI का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको iPhone की पूरी कीमत एक साथ नहीं देनी पड़ती
  • इससे आपकी बचत का बड़ा हिस्सा तुरंत खत्म नहीं होता और आपके पास पैसे अन्य कामों के लिए रहते हैं
  • हालांकि, EMI चुनने से पहले सिर्फ हर महीने जाने वाली रकम न देखें बल्कि, पूरे लोन की कुल लागत जरूर देखें
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iPhone 18 pro max EMI vs Full Payment: Which Is Better? Know the Pros and Cons key difference
iPhone वन टाइम या EMI में से किस पर खरीदना चाहिए? - फोटो : Adobe Stock
  • RBI के नियमों के तहत लागू होने वाले लोन में ब्याज दर और सालाना प्रतिशत रेट यानी APR जैसी जानकारी को स्पष्ट रूप से बताना जरूरी है
  • इसलिए EMI लेने से पहले Key Fact Statement यानी KFS और दूसरे शुल्कों की जानकारी देखना महत्वपूर्ण है
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iPhone 18 pro max EMI vs Full Payment: Which Is Better? Know the Pros and Cons key difference
iPhone वन टाइम या EMI में से किस पर खरीदना चाहिए? - फोटो : एपल
  • कुछ ऑफर्स में ‘No Cost EMI’ लिखा होता है
  • ऐसे में भी ऑफर की पूरी शर्तें पढ़ना जरूरी है
  • कभी-कभी प्रोसेसिंग फीस, दूसरे शुल्क या कैशबैक से जुड़ी शर्तें कुल भुगतान को प्रभावित कर सकती हैं
  • इसलिए सिर्फ ‘No Cost’ देखकर फैसला करना सही तरीका नहीं है
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