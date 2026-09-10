जानना जरूरी: आईफोन ईएमआई पर खरीदें या फुल पेमेंट देकर, आखिर कौन सा तरीका है बेहतर? यहां जानें

कुछ ऑफर्स में ‘No Cost EMI’ लिखा होता है ऐसे में भी ऑफर की पूरी शर्तें पढ़ना जरूरी है कभी-कभी प्रोसेसिंग फीस, दूसरे शुल्क या कैशबैक से जुड़ी शर्तें कुल भुगतान को प्रभावित कर सकती हैं इसलिए सिर्फ ‘No Cost’ देखकर फैसला करना सही तरीका नहीं है