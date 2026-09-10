कल से तीन दिन बंद रहेंगे बैंक: जानें किन शहरों में बैंकों की रहेगी छुट्टी और कहां खुलेंगे? यहां जानें

Bank Holidays List: आज के इस दौर में बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाते हैं। जैसे- किसी को पैसे भेजने हो, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना हो या फिर लोन लेना हो आदि। हालांकि, कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके लिए लोगों को बैंक भी जाना पड़ता है।





पर सोचिए कि आप बैंक गए और पता चले कि बैंक बंद है, तो फिर आप परेशान होंगे। जैसे- कल यानी 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक बैंक बंद रहने वाले हैं। चलिए जानते हैं किन-किन जगहों पर बैंक बंद रहेंगे और कहां-कहां खुलेंगे। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...