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कल से तीन दिन बंद रहेंगे बैंक: जानें किन शहरों में बैंकों की रहेगी छुट्टी और कहां खुलेंगे? यहां जानें

Thu, 10 Sep 2026 03:14 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Thu, 10 Sep 2026 03:14 PM IST
सार

Bank Holidays: क्या आप कल यानी शुक्रवार को बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर हां, तो कुछ जगहों पर 11 सितंबर को बैंक बंद हैं। जबकि, 12 और 13 सितंबर को भी बैंकों का अवकाश है।

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Bank Holiday Banks to Remain Closed for 3 Days From Tomorrow Check City Wise List
बैंक कब बंद रहेंगे और कब खुलेंगे? - फोटो : Amar Ujala AI

Bank Holidays List: आज के इस दौर में बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाते हैं। जैसे- किसी को पैसे भेजने हो, क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना हो या फिर लोन लेना हो आदि। हालांकि, कुछ काम ऐसे भी हैं जिनके लिए लोगों को बैंक भी जाना पड़ता है।



पर सोचिए कि आप बैंक गए और पता चले कि बैंक बंद है, तो फिर आप परेशान होंगे। जैसे- कल यानी 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक बैंक बंद रहने वाले हैं। चलिए जानते हैं किन-किन जगहों पर बैंक बंद रहेंगे और कहां-कहां खुलेंगे। आप अगली स्लाइड्स में बैंकों की छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं...
Bank Holiday Banks to Remain Closed for 3 Days From Tomorrow Check City Wise List
बैंक कब बंद रहेंगे और कब खुलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

11 सितंबर को कहां-कहां बैंक बंद हैं?

  • जयपुर नगर निगम क्षेत्र में होने वाले चुनाव के कारण यहां शुक्रवार को बैंक बंद रहेंगे
  • कल राजस्थान की जिन-जिन जगहों पर चुनाव होंग, वहां बैंक की ब्रांच बंद रहेंगी
Bank Holiday Banks to Remain Closed for 3 Days From Tomorrow Check City Wise List
बैंक कब बंद रहेंगे और कब खुलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

क्या कल दिल्ली में बैंक बंद रहेंगे या खुले रहेंगे?

  • कल दिल्ली में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होना है जिसको लेकर कई जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था बदली गई है
  • स्कूलों और कई सरकारी कार्यालयों को बंद भी रखा गया है
  • पर दिल्ली में बैकों की छुट्टी को लेकर कोई आदेश नहीं आया है
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Bank Holiday Banks to Remain Closed for 3 Days From Tomorrow Check City Wise List
बैंक कब बंद रहेंगे और कब खुलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

12 सितंबर को कहां-कहां बंद हैं बैंक?

  • 12 सितंबर यानी महीने का दूसरा शनिवार
  • आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक, हर महीने के दूसरे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं
  • इसलिए परसो यानी 12 सितंबर शनिवार के दिन देश भर के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद रहेंगे
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Bank Holiday Banks to Remain Closed for 3 Days From Tomorrow Check City Wise List
बैंक कब बंद रहेंगे और कब खुलेंगे? - फोटो : Adobe Stock

13 सितंबर को भी क्या बैंक बंद हैं?

  • हां, 13 सितंबर को भी बैंक बंद हैं
  • इस दिन रविवार है और इसलिए बैंकों का रविवार का अवकाश रहेगा
  • देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे?
अगली फोटो गैलरी देखें
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