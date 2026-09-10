खराब हो गया है आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट, यहां जानें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन बुक करने की प्रक्रिया

High Security Registration Plate Online Booking: अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट टूट गई है, धुंधली हो गई है या पुराना मॉडल है, तो उसे तुरंत बदलना बेहद जरूरी है। देश भर में सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना वैध एचएसआरपी प्लेट के सड़क पर गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक पुलिस भारी चालान काट सकती है।





अच्छी बात यह है कि अब आपको आरटीओ या किसी दुकान के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप आधिकारिक पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन ही नई नंबर प्लेट ऑर्डर कर सकते हैं। आइए जानते हैं बुकिंग की पूरी प्रक्रिया।