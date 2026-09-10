टिफिन में रखा खाना कब हो जाता है खराब? बच्चों के पैरेंट्स भूलकर भी न करें ये गलती

1 of 5 टिफिन में खाना कितने घंटे तक ठीक रहता है? - फोटो : एआई







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स्कूल जाने वाले बच्चों के टिफिन को लेकर पैरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि सुबह पैक किया हुआ खाना दोपहर तक सुरक्षित रहेगा या नहीं। खासकर गर्मी और उमस के मौसम में यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है। दरअसल, कमरे के तापमान पर रखा खाना लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहता और उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 टिफिन में खाना कितने घंटे तक ठीक रहता है? - फोटो : Adobe stock

खराब होने का खतरा जल्दी बढ़ता है

आम तौर पर जल्दी खराब होने वाले खाने को कमरे के तापमान पर दो घंटे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा है, तो यह समय घटकर करीब एक घंटे रह जाता है। इसलिए सुबह जल्दी बनाया गया खाना अगर कई घंटों तक नॉर्मल तापमान पर टिफिन में पड़ा रहे, तो उसके खराब होने का खतरा बढ़ सकता है।

3 of 5 टिफिन में खाना कितने घंटे तक ठीक रहता है? - फोटो : Adobe

गर्म खाना गर्म ही पैक करें

अगर टिफिन में पराठा, सब्जी, चावल या दूसरी पकी हुई चीजें दे रहे हैं, तो उन्हें बहुत देर तक खुला रखकर ठंडा करने के बजाय उचित तरीके से गर्म अवस्था में पैक करना बेहतर है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाला इंसुलेटेड टिफिन मदद कर सकता है। हालांकि, टिफिन को बार-बार खोलने से भी बचना चाहिए।

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4 of 5 टिफिन में खाना कितने घंटे तक ठीक रहता है? - फोटो : instagram

दूध और डेयरी वाली चीजों में ज्यादा सावधानी

दूध, दही, पनीर, क्रीम या ऐसी चीजें जिन्हें ठंडा रखना जरूरी है, उन्हें सामान्य टिफिन में कई घंटों तक रखना ठीक नहीं है। ऐसे खाने के लिए ठंडा रखने वाला टिफिन या आइस पैक इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। अगर खाना लंबे समय तक गर्म जगह पर पड़ा रहा है, तो केवल देखकर या सूंघकर यह तय करना सही नहीं है कि वह सुरक्षित है।

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