फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   How Long Is Food Safe in a Childs School Lunchbox Know all details here

टिफिन में रखा खाना कब हो जाता है खराब? बच्चों के पैरेंट्स भूलकर भी न करें ये गलती

Thu, 10 Sep 2026 12:36 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 10 Sep 2026 12:36 PM IST
सार

Kids Lunchbox: बच्चों के टिफिन में खाना स्वादिष्ट होने के साथ सुरक्षित भी होना चाहिए। खाना कितनी देर तक ठीक रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कौन सा खाना है, कितनी गर्मी है और टिफिन को किस तरह रखा गया है।
 

विज्ञापन
How Long Is Food Safe in a Childs School Lunchbox Know all details here
टिफिन में खाना कितने घंटे तक ठीक रहता है? - फोटो : एआई

स्कूल जाने वाले बच्चों के टिफिन को लेकर पैरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि सुबह पैक किया हुआ खाना दोपहर तक सुरक्षित रहेगा या नहीं। खासकर गर्मी और उमस के मौसम में यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है। दरअसल, कमरे के तापमान पर रखा खाना लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहता और उसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। 

How Long Is Food Safe in a Childs School Lunchbox Know all details here
टिफिन में खाना कितने घंटे तक ठीक रहता है? - फोटो : Adobe stock

खराब होने का खतरा जल्दी बढ़ता है
आम तौर पर जल्दी खराब होने वाले खाने को कमरे के तापमान पर दो घंटे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा है, तो यह समय घटकर करीब एक घंटे रह जाता है। इसलिए सुबह जल्दी बनाया गया खाना अगर कई घंटों तक नॉर्मल तापमान पर टिफिन में पड़ा रहे, तो उसके खराब होने का खतरा बढ़ सकता है।

How Long Is Food Safe in a Childs School Lunchbox Know all details here
टिफिन में खाना कितने घंटे तक ठीक रहता है? - फोटो : Adobe

गर्म खाना गर्म ही पैक करें
अगर टिफिन में पराठा, सब्जी, चावल या दूसरी पकी हुई चीजें दे रहे हैं, तो उन्हें बहुत देर तक खुला रखकर ठंडा करने के बजाय उचित तरीके से गर्म अवस्था में पैक करना बेहतर है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाला इंसुलेटेड टिफिन मदद कर सकता है। हालांकि, टिफिन को बार-बार खोलने से भी बचना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
How Long Is Food Safe in a Childs School Lunchbox Know all details here
टिफिन में खाना कितने घंटे तक ठीक रहता है? - फोटो : instagram

दूध और डेयरी वाली चीजों में ज्यादा सावधानी
दूध, दही, पनीर, क्रीम या ऐसी चीजें जिन्हें ठंडा रखना जरूरी है, उन्हें सामान्य टिफिन में कई घंटों तक रखना ठीक नहीं है। ऐसे खाने के लिए ठंडा रखने वाला टिफिन या आइस पैक इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। अगर खाना लंबे समय तक गर्म जगह पर पड़ा रहा है, तो केवल देखकर या सूंघकर यह तय करना सही नहीं है कि वह सुरक्षित है।

विज्ञापन
How Long Is Food Safe in a Childs School Lunchbox Know all details here
टिफिन में खाना कितने घंटे तक ठीक रहता है? - फोटो : instagram

टिफिन में क्या देना बेहतर है?
स्कूल के लिए ऐसा खाना चुनें जो अच्छी तरह पकाया गया हो और जिसे सुरक्षित तरीके से पैक किया जा सके। टिफिन भरने से पहले हाथ, बर्तन और टिफिन को अच्छी तरह साफ करना भी जरूरी है। साथ ही, बच्चे को खाना खाने से पहले हाथ धोने की आदत जरूर डालें। सबसे जरूरी बात यह है कि टिफिन को धूप या गर्म जगह पर न रखें। अगर स्कूल में फ्रिज की सुविधा नहीं है, तो जल्दी खराब होने वाली चीजों के बजाय ऐसा खाना दें जो कुछ घंटों के लिए सुरक्षित तरीके से रखा जा सके। थोड़ी सी सावधानी बच्चे को पेट खराब होने और खाने से होने वाली बीमारी के खतरे से बचा सकती है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed