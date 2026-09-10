क्या आपके सोने के आभूषण पर लगा हुआ हॉलमार्क असली है? यहां जानें इसे पहचानने का तरीका

How to Check Real Gold Hallmark?: भारतीय संस्कृति में सोना और चांदी खरीदना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवनभर की गाढ़ी कमाई का बड़ा निवेश माना जाता है। ऐसे में आभूषण खरीदते समय उसकी शुद्धता सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। सोने की शुद्धता की गारंटी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का हॉलमार्क देता है।
आजकल बाजार में धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार ने 6 अंकों वाले अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड वाले हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया है। आभूषण खरीदते समय या घर रखे ज्वेलरी की असली और नकली हॉलमार्क की पहचान कैसे करें, आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं।
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आभूषण पर बीआईएस का लोगो देखें
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आभूषण पर बीआईएस का लोगो देखें
- असली हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण पर सबसे पहला निशान बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) का त्रिकोण जैसा लोगो होता है।
- यह लोगो इस बात का प्रमाण है कि आभूषण की शुद्धता की जांच सरकारी प्रयोगशाला में की गई है।
- गहने खरीदते समय मैग्निफाइंग ग्लास या लेंस की मदद से आभूषण के पीछे या अंदरूनी हिस्से पर बने इस त्रिकोणीय निशान को ध्यान से जरूर देखें।
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सोने की कैरट और शुद्धता का निशान
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सोने की कैरट और शुद्धता का निशान
- लोगो के ठीक बगल में सोने की शुद्धता यानी कैरट की जानकारी लिखी होती है।
- उदाहरण के लिए, 22 कैरट सोने के गहने पर '22K916' लिखा होगा, जिसमें अंत के 916 का अर्थ है कि इसमें 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना है।
- इसी तरह 18 कैरट पर '18K750' और 14 कैरट पर '14K585' दर्ज होता है। यह अंक आपको बताता है कि आप किस गुणवत्ता का सोना खरीद रहे हैं।
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6 अंकों का एचयूआईडी (HUID) कोड जांचें
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6 अंकों का एचयूआईडी (HUID) कोड जांचें
- हॉलमार्क की सबसे अहम और तीसरी पहचान 6 अंकों का यूनिक अल्फा-न्यूमेरिक एचयूआईडी कोड होता है।
- इस कोड में अंग्रेजी के अक्षर और नंबर (जैसे: A123B4) मिले होते हैं।
- यह कोड हर गहने का एक विशिष्ट पहचान नंबर होता है, जिससे यह पता चलता है कि यह आभूषण किस सुनार ने बेचा है और इसकी जांच किस सेंटर पर हुई है।
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बीआईएस केयर एप से घर बैठे करें सत्यापन
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बीआईएस केयर एप से घर बैठे करें सत्यापन
- आभूषण का हॉलमार्क असली है या नकली, इसे आप अपने मोबाइल से तुरंत जांच सकते हैं।
- इसके लिए गूगल प्ले स्टोर से सरकारी एप 'BIS Care App' डाउनलोड करें।
- एप खोलकर 'Verify HUID' विकल्प पर जाएं और गहने पर लिखा 6 अंकों का HUID कोड दर्ज करें।
- स्क्रीन पर तुरंत सुनार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और आभूषण की शुद्धता का पूरा ब्योरा आ जाएगा।