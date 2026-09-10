क्या आपके सोने के आभूषण पर लगा हुआ हॉलमार्क असली है? यहां जानें इसे पहचानने का तरीका

How to Check Real Gold Hallmark?: भारतीय संस्कृति में सोना और चांदी खरीदना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवनभर की गाढ़ी कमाई का बड़ा निवेश माना जाता है। ऐसे में आभूषण खरीदते समय उसकी शुद्धता सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। सोने की शुद्धता की गारंटी भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का हॉलमार्क देता है।





आजकल बाजार में धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार ने 6 अंकों वाले अल्फान्यूमेरिक एचयूआईडी कोड वाले हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया है। आभूषण खरीदते समय या घर रखे ज्वेलरी की असली और नकली हॉलमार्क की पहचान कैसे करें, आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं।