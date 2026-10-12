जानें काम की बात: दवा के पत्ते पर क्यों बनी होती है लाल रंग की पट्टी? नहीं जानते अधिकतर लोग

जब भी हम मेडिकल स्टोर से कोई दवा खरीदते हैं, तो अक्सर उसका नाम, कीमत और एक्सपायरी डेट ही देखते हैं। लेकिन दवा की पैकिंग पर कई ऐसे संकेत भी दिए जाते हैं, जिनका सीधा संबंध उसकी सुरक्षित बिक्री और इस्तेमाल से होता है। इन्हीं में से एक है दवा की स्ट्रिप या पैकिंग पर दिखाई देने वाली लाल रंग की वर्टिकल पट्टी, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर यह पट्टी क्यों लगाई जाती है।





दरअसल, भारत में दवाओं की लेबलिंग के लिए ड्रग्स रुल्स, 1945 में अलग-अलग प्रावधान हैं। नियमों के मुताबिक, कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की पैकिंग पर लाल रंग की स्पष्ट वर्टिकल लाइन लगाई जाती है। तो चलिए जानते हैं ये लाल रंग की पट्टी क्यों होती है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...