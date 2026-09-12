हल्दी का पीला रंग साबुन से नहीं जा रहा? घर में रखी इस चीज से करें सफाई

1 of 4 प्लास्टिक का डिब्बा हल्दी से हो गया पीला? - फोटो : AI

हल्दी में करक्यूमिन नाम का नैचुरल कलर देने वाला तत्व होता है। यही हल्दी को उसका गहरा पीला रंग देता है। जब हल्दी वाला खाना प्लास्टिक के डिब्बे में लंबे समय तक रखा जाता है तो यह रंग डिब्बे की सतह पर जम सकता है। प्लास्टिक की सतह पर हल्की खरोंचें और चिकनाई होने से रंग और ज्यादा नजर आ सकता है। इसी वजह से सिर्फ पानी और साबुन से धोने के बाद भी डिब्बा पूरी तरह सफेद या पारदर्शी नहीं दिखता। खासकर पुराने प्लास्टिक के डिब्बों में यह परेशानी ज्यादा दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं।

2 of 4 प्लास्टिक का डिब्बा हल्दी से हो गया पीला?

धूप में रखने से भी कम हो सकती है रंगत

हल्दी के पीले दाग को हल्का करने का एक आसान तरीका है डिब्बे को अच्छी तरह धोकर कुछ समय के लिए धूप में रखना। सूरज की रोशनी में मौजूद पराबैंगनी किरणें कई रंगीन पदार्थों को धीरे-धीरे फीका कर सकती हैं। हालांकि, इसका असर डिब्बे के प्लास्टिक और दाग की पुरानापन के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है।डिब्बे को पहले साबुन से अच्छी तरह साफ करें, पानी सुखाएं और फिर कुछ समय के लिए धूप में रखें। जरूरत हो तो यह तरीका दोबारा भी आजमा सकते हैं।

3 of 4 प्लास्टिक का डिब्बा हल्दी से हो गया पीला? - फोटो : Adobe stock

बेकिंग सोडा से भी कर सकते हैं सफाई

अगर डिब्बे में चिकनाई के साथ हल्दी का रंग भी जमा है तो बेकिंग सोडा काम आ सकता है। थोड़े से बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर गाढ़ा लेप बना लें और इसे दाग वाली जगह पर लगाएं। कुछ देर बाद मुलायम स्पंज से हल्के हाथ से रगड़कर डिब्बा धो लें। बहुत जोर से रगड़ने से प्लास्टिक पर खरोंच पड़ सकती है, इसलिए सफाई करते समय नरम स्पंज इस्तेमाल करना बेहतर है।

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