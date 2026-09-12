कुछ दिनों में आटा क्यों देने लगता है अजीब गंध? रसोई की ये जगह पड़ सकती है भारी

अगर आटे से हल्की सी अजीब या बासी जैसी गंध आने लगी है तो इसकी एक वजह गेहूं में मौजूद प्राकृतिक तेल भी हो सकते हैं। समय के साथ ये तेल हवा के संपर्क में आकर खराब होने लगते हैं और आटे में बासी या अजीब गंध आने लगती है। खासकर अगर आटा लंबे समय से रखा है और डिब्बा बार-बार खोला जाता है तो हवा के संपर्क में आने की वजह से इसकी ताजगी जल्दी कम हो सकती है। तो आइए जानते हैं।
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आटे के डिब्बे से आने लगी बदबू?
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रसोई की गर्मी भी करती है असर
रसोई में गैस के पास या ऐसी जगह जहां गर्मी ज्यादा रहती है, वहां आटा रखने से उसकी गुणवत्ता जल्दी खराब हो सकती है। गर्मी आटे में मौजूद नेचुरल तेलों के खराब होने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। इसलिए आटे का डिब्बा गैस, ओवन या ऐसी जगह से दूर रखना बेहतर है जहां लगातार गर्मी रहती हो।
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आटे के डिब्बे से आने लगी बदबू?
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नमी चली गई तो आटा जल्दी खराब हो सकता है
आटे के डिब्बे में अगर गीला चम्मच चला जाए या डिब्बा ठीक से सूखा न हो तो नमी अंदर पहुंच सकती है। ज्यादा नमी होने पर आटे में गांठें पड़ सकती हैं और खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आटा निकालने के लिए हमेशा सूखा चम्मच इस्तेमाल करें। डिब्बे को धोने के बाद पूरी तरह सुखाकर ही उसमें नया आटा भरें।
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आटे के डिब्बे से आने लगी बदबू?
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पुराना और नया आटा एक साथ न मिलाएं
कई घरों में डिब्बे में थोड़ा आटा बचा होता है और ऊपर से नया आटा डाल दिया जाता है। ऐसा करने से पुराने आटे की स्थिति समझना मुश्किल हो जाता है। अगर नीचे रखा आटा पहले से खराब होने लगा है तो नया आटा भी प्रभावित हो सकता है। बेहतर है कि पुराना आटा खत्म करने के बाद डिब्बे को साफ करके अच्छी तरह सुखाएं और फिर नया आटा भरें।
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आटे के डिब्बे से आने लगी बदबू?
बदबू आने पर क्या करें?
अगर आटे से तेज बासी गंध आ रही है, उसमें नमी या कीड़े दिखाई दे रहे हैं या उसका रंग और स्वाद सामान्य नहीं लग रहा है तो उसे इस्तेमाल करने से बचें। सिर्फ खुशबू छिपाने के लिए आटे को धूप में रखना या उसमें कोई दूसरी चीज मिलाना सही तरीका नहीं है। आटे को सूखी, ठंडी जगह पर रखें और डिब्बे का ढक्कन अच्छी तरह बंद रखें। अगर घर में आटा कम इस्तेमाल होता है तो जरूरत के हिसाब से कम मात्रा में आटा रखना भी बेहतर विकल्प है।