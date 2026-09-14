बाथरूम की टाइल्स बार-बार स्लिपरी क्यों होती हैं? सिर्फ पानी नहीं, ये चीजें भी हैं वजह

नहाने के बाद फर्श पर पानी रहता है तो उसे पोंछने के बाद कुछ देर में सतह सूख जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फर्श पर जमा सारी गंदगी भी हट गई। साबुन और शैंपू का थोड़ा हिस्सा टाइल्स पर चिपका रह सकता है। जब ऐसी परत बार-बार बनती रहती है तो फर्श सूखने के बाद भी पैर रखने पर चिकनी या फिसलन वाली महसूस हो सकती है। खासकर बाथरूम के उस हिस्से में यह ज्यादा देखने को मिलता है जहां नहाते समय साबुन और शैंपू का पानी गिरता है। तो आइए जानते हैं।
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बाथरूम की फर्श सूखने के बाद भी फिसलती है?
- फोटो : AI
ज्यादा क्लीनर डालना भी हो सकता है कारण
कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा क्लीनिंग प्रोडक्ट डालने से फर्श ज्यादा साफ होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ क्लीनर जरूरत से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने पर सतह पर छोड़ सकते हैं, खासकर अगर उन्हें साफ पानी से ठीक से हटाया न जाए। इसलिए फर्श की सफाई में क्लीनर की मात्रा जरूरत के हिसाब से रखें और सफाई के बाद फर्श को अच्छी तरह पानी से रिंस करें। इसके बाद सूखे कपड़े या पोछे से अतिरिक्त पानी हटा दें।
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फर्श पर तेल और बॉडी प्रोडक्ट भी जमते हैं
सिर्फ साबुन ही फिसलन की वजह नहीं होता। बॉडी लोशन, हेयर ऑयल, शैंपू और दूसरे पर्सनल केयर प्रोडक्ट का थोड़ा हिस्सा भी फर्श पर पहुंच सकता है। ये चीजें पानी और गंदगी के साथ मिलकर सतह को चिकना बना सकती हैं। अगर फर्श के किसी खास हिस्से पर पैर रखते ही ज्यादा फिसलन महसूस होती है तो उस जगह की सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए।
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- फोटो : Adobe Stock
फर्श की टाइल्स भी डाल सकती हैं फर्क
हर बाथरूम की टाइल एक जैसी नहीं होती। कुछ टाइल्स की सतह ज्यादा स्मूद होती है, जबकि कुछ में हल्की ग्रिप होती है। स्मूद टाइल पर साबुन या तेल की पतली परत जमा होने पर फिसलन ज्यादा महसूस हो सकती है। अगर सफाई के बावजूद फर्श लगातार बहुत स्लिपरी रहती है तो टाइल्स की सतह और बाथरूम की ग्रिप भी जांचना जरूरी है।
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फिसलन से बचने के लिए क्या करें?
बाथरूम की फर्श को सिर्फ पानी से धोकर छोड़ने के बजाय समय-समय पर जमा हुई साबुन की परत को अच्छी तरह साफ करें। क्लीनर जरूरत से ज्यादा न डालें और सफाई के बाद फर्श पर उसका अवशेष न रहने दें। साथ ही बाथरूम में पानी जमा न होने दें। अगर फर्श सूखी होने के बावजूद बहुत फिसलती है या घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं तो एंटी-स्लिप मैट या बेहतर ग्रिप वाले उपाय इस्तेमाल करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
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