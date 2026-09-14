बाथरूम की टाइल्स बार-बार स्लिपरी क्यों होती हैं? सिर्फ पानी नहीं, ये चीजें भी हैं वजह

1 of 5 बाथरूम की फर्श सूखने के बाद भी फिसलती है? - फोटो : AI







Link Copied



नहाने के बाद फर्श पर पानी रहता है तो उसे पोंछने के बाद कुछ देर में सतह सूख जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फर्श पर जमा सारी गंदगी भी हट गई। साबुन और शैंपू का थोड़ा हिस्सा टाइल्स पर चिपका रह सकता है। जब ऐसी परत बार-बार बनती रहती है तो फर्श सूखने के बाद भी पैर रखने पर चिकनी या फिसलन वाली महसूस हो सकती है। खासकर बाथरूम के उस हिस्से में यह ज्यादा देखने को मिलता है जहां नहाते समय साबुन और शैंपू का पानी गिरता है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 बाथरूम की फर्श सूखने के बाद भी फिसलती है? - फोटो : AI

ज्यादा क्लीनर डालना भी हो सकता है कारण

कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा क्लीनिंग प्रोडक्ट डालने से फर्श ज्यादा साफ होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ क्लीनर जरूरत से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने पर सतह पर छोड़ सकते हैं, खासकर अगर उन्हें साफ पानी से ठीक से हटाया न जाए। इसलिए फर्श की सफाई में क्लीनर की मात्रा जरूरत के हिसाब से रखें और सफाई के बाद फर्श को अच्छी तरह पानी से रिंस करें। इसके बाद सूखे कपड़े या पोछे से अतिरिक्त पानी हटा दें।

3 of 5 बाथरूम की फर्श सूखने के बाद भी फिसलती है? - फोटो : AI

फर्श पर तेल और बॉडी प्रोडक्ट भी जमते हैं

सिर्फ साबुन ही फिसलन की वजह नहीं होता। बॉडी लोशन, हेयर ऑयल, शैंपू और दूसरे पर्सनल केयर प्रोडक्ट का थोड़ा हिस्सा भी फर्श पर पहुंच सकता है। ये चीजें पानी और गंदगी के साथ मिलकर सतह को चिकना बना सकती हैं। अगर फर्श के किसी खास हिस्से पर पैर रखते ही ज्यादा फिसलन महसूस होती है तो उस जगह की सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 बाथरूम की फर्श सूखने के बाद भी फिसलती है? - फोटो : Adobe Stock

फर्श की टाइल्स भी डाल सकती हैं फर्क

हर बाथरूम की टाइल एक जैसी नहीं होती। कुछ टाइल्स की सतह ज्यादा स्मूद होती है, जबकि कुछ में हल्की ग्रिप होती है। स्मूद टाइल पर साबुन या तेल की पतली परत जमा होने पर फिसलन ज्यादा महसूस हो सकती है। अगर सफाई के बावजूद फर्श लगातार बहुत स्लिपरी रहती है तो टाइल्स की सतह और बाथरूम की ग्रिप भी जांचना जरूरी है।

विज्ञापन