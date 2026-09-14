रोज पानी पीने वाली बोतल अंदर से हो रही है काली? सफाई की ये गलती पड़ सकती है भारी

1 of 4 स्टील की बोतल के अंदर अचानक जमने लगी काली परत? - फोटो : AI







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स्टील की बोतल रोज इस्तेमाल होने वाली चीज है, लेकिन इसकी अंदर की सफाई अक्सर ठीक से नहीं हो पाती। बोतल की गर्दन पतली होने की वजह से हाथ या कपड़ा अंदर तक आसानी से नहीं पहुंचता। ऐसे में पानी, चाय, कॉफी या किसी दूसरी ड्रिंक के छोटे-छोटे अवशेष अंदर चिपके रह सकते हैं। अगर बोतल को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत धोकर अच्छी तरह सुखाया नहीं जाता तो अंदर नमी बनी रहती है। यही नमी और जमा हुआ मैल समय के साथ गहरी परत जैसा दिखने लग सकता है। आइए जानते हैं।

2 of 4 थर्मल बोतल की पहचान - फोटो : AI

सिर्फ पानी रखने से भी हो सकती है परेशानी

अगर बोतल में रोज पानी भरकर रखा जाता है और हर दिन उसे अच्छी तरह धोया नहीं जाता, तो अंदर एक पतली परत जम सकती है। खासकर बोतल के नीचे और ढक्कन के आसपास गंदगी ज्यादा जमा हो सकती है। अगर बोतल में पानी के बजाय चाय, कॉफी, जूस या कोई मीठी ड्रिंक रखी जाती है, तो इनके बचे हुए अवशेष भी अंदर चिपक सकते हैं। समय पर सफाई न होने पर यही परत गहरी नजर आने लगती है।

3 of 4 थर्मल बोतल की पहचान - फोटो : AI

ढक्कन को साफ करना भी जरूरी

कई लोग बोतल को तो धो देते हैं, लेकिन ढक्कन, रबर की सील और उसके आसपास की जगह साफ करना भूल जाते हैं। इन हिस्सों में नमी और ड्रिंक के छोटे अवशेष फंसे रह सकते हैं। बाद में यही गंदगी बोतल के अंदर बदबू और काली परत की वजह बन सकती है।

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