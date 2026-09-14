स्टील की बोतल रोज इस्तेमाल होने वाली चीज है, लेकिन इसकी अंदर की सफाई अक्सर ठीक से नहीं हो पाती। बोतल की गर्दन पतली होने की वजह से हाथ या कपड़ा अंदर तक आसानी से नहीं पहुंचता। ऐसे में पानी, चाय, कॉफी या किसी दूसरी ड्रिंक के छोटे-छोटे अवशेष अंदर चिपके रह सकते हैं। अगर बोतल को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत धोकर अच्छी तरह सुखाया नहीं जाता तो अंदर नमी बनी रहती है। यही नमी और जमा हुआ मैल समय के साथ गहरी परत जैसा दिखने लग सकता है। आइए जानते हैं।
रोज पानी पीने वाली बोतल अंदर से हो रही है काली? सफाई की ये गलती पड़ सकती है भारी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 14 Sep 2026 05:56 PM IST
सार
Stainless Steel Bottle: स्टील की बोतल में लंबे समय तक पानी या कोई दूसरी ड्रिंक रखने, बोतल को ठीक से न सुखाने और अंदर की सफाई पर ध्यान न देने से काली या गहरी परत दिखाई देने लग सकती है। कई बार ये सिर्फ गंदगी नहीं होती, बल्कि नमी, चाय-कॉफी के अवशेष और लंबे समय से जमा मैल की वजह से भी ऐसा हो सकता है।
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