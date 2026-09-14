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रोज पानी पीने वाली बोतल अंदर से हो रही है काली? सफाई की ये गलती पड़ सकती है भारी

Mon, 14 Sep 2026 05:56 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 14 Sep 2026 05:56 PM IST
सार

Stainless Steel Bottle: स्टील की बोतल में लंबे समय तक पानी या कोई दूसरी ड्रिंक रखने, बोतल को ठीक से न सुखाने और अंदर की सफाई पर ध्यान न देने से काली या गहरी परत दिखाई देने लग सकती है। कई बार ये सिर्फ गंदगी नहीं होती, बल्कि नमी, चाय-कॉफी के अवशेष और लंबे समय से जमा मैल की वजह से भी ऐसा हो सकता है।
 

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Why Does a Black Layer Build Up Inside a Stainless Steel Bottle
स्टील की बोतल के अंदर अचानक जमने लगी काली परत? - फोटो : AI

स्टील की बोतल रोज इस्तेमाल होने वाली चीज है, लेकिन इसकी अंदर की सफाई अक्सर ठीक से नहीं हो पाती। बोतल की गर्दन पतली होने की वजह से हाथ या कपड़ा अंदर तक आसानी से नहीं पहुंचता। ऐसे में पानी, चाय, कॉफी या किसी दूसरी ड्रिंक के छोटे-छोटे अवशेष अंदर चिपके रह सकते हैं। अगर बोतल को इस्तेमाल करने के बाद तुरंत धोकर अच्छी तरह सुखाया नहीं जाता तो अंदर नमी बनी रहती है। यही नमी और जमा हुआ मैल समय के साथ गहरी परत जैसा दिखने लग सकता है। आइए जानते हैं।

Why Does a Black Layer Build Up Inside a Stainless Steel Bottle
थर्मल बोतल की पहचान - फोटो : AI

सिर्फ पानी रखने से भी हो सकती है परेशानी
अगर बोतल में रोज पानी भरकर रखा जाता है और हर दिन उसे अच्छी तरह धोया नहीं जाता, तो अंदर एक पतली परत जम सकती है। खासकर बोतल के नीचे और ढक्कन के आसपास गंदगी ज्यादा जमा हो सकती है। अगर बोतल में पानी के बजाय चाय, कॉफी, जूस या कोई मीठी ड्रिंक रखी जाती है, तो इनके बचे हुए अवशेष भी अंदर चिपक सकते हैं। समय पर सफाई न होने पर यही परत गहरी नजर आने लगती है।

Why Does a Black Layer Build Up Inside a Stainless Steel Bottle
थर्मल बोतल की पहचान - फोटो : AI

ढक्कन को साफ करना भी जरूरी
कई लोग बोतल को तो धो देते हैं, लेकिन ढक्कन, रबर की सील और उसके आसपास की जगह साफ करना भूल जाते हैं। इन हिस्सों में नमी और ड्रिंक के छोटे अवशेष फंसे रह सकते हैं। बाद में यही गंदगी बोतल के अंदर बदबू और काली परत की वजह बन सकती है।

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Why Does a Black Layer Build Up Inside a Stainless Steel Bottle
Plastic Bottle Health Risk - फोटो : AI
काली परत दिखे तो क्या करें?
बोतल को सिर्फ पानी से कुल्ला करके छोड़ने के बजाय अच्छी तरह साफ करें। गर्म पानी में थोड़ा डिशवॉश लिक्विड डालकर बोतल को साफ किया जा सकता है। बोतल ब्रश से अंदर की दीवार और नीचे का हिस्सा रगड़ें। ढक्कन और रबर की सील को भी अलग से धोकर पूरी तरह सुखाएं। सफाई के बाद बोतल को बंद करके न रखें। पहले उसे पूरी तरह सूखने दें। अगर परत बार-बार लौट रही है, बहुत ज्यादा जम गई है या बोतल के अंदर की सतह खराब दिख रही है तो उसे बदल देना बेहतर है।
 

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