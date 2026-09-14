क्या ट्रेन में घूस मांगते हुए टीटीई का वीडियो बना सकते हैं? जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

Can You Video Record TTE Taking Bribe: ट्रेन में यात्रा के दौरान कई बार यात्रियों को टीटीई द्वारा अवैध वसूली या घूस मांगने की शिकायतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अक्सर यात्री भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन क्या कानूनन और रेलवे नियमों के तहत ऐसा करना सही है? क्या वीडियो बनाना आपको किसी कानूनी मुसीबत में डाल सकता है?





आइए इस लेख में समझते हैं कि टीटीई का वीडियो बनाने से जुड़े क्या नियम हैं और अगर कोई रेलवे कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगे, तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए।