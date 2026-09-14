क्या ट्रेन में घूस मांगते हुए टीटीई का वीडियो बना सकते हैं? जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें

Can You Video Record TTE Taking Bribe: ट्रेन में यात्रा के दौरान कई बार यात्रियों को टीटीई द्वारा अवैध वसूली या घूस मांगने की शिकायतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अक्सर यात्री भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं। लेकिन क्या कानूनन और रेलवे नियमों के तहत ऐसा करना सही है? क्या वीडियो बनाना आपको किसी कानूनी मुसीबत में डाल सकता है?
आइए इस लेख में समझते हैं कि टीटीई का वीडियो बनाने से जुड़े क्या नियम हैं और अगर कोई रेलवे कर्मचारी आपसे रिश्वत मांगे, तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए।
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Indian Railways
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सार्वजनिक सेवा के दौरान वीडियो बनाने के नियम
- सामान्य तौर पर रेलवे परिसर या ट्रेन के अंदर बिना इजाजत व्यावसायिक शूटिंग मना है, लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऑन-ड्यूटी रिश्वत मांग रहा है, तो उसका सबूत जुटाना गलत नहीं माना जाता।
- कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया वीडियो एक वैध सबूत बन सकता है।
- हालांकि, वीडियो बनाते समय यह ध्यान रखें कि इससे ट्रेन के परिचालन में कोई बाधा न पहुंचे।
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विजिलेंस और रेल मदद एप पर करें शिकायत
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विजिलेंस और रेल मदद एप पर करें शिकायत
- टीटीई का वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने के बजाय सही मंच पर शिकायत दर्ज कराएं।
- आप भारतीय रेलवे के 'रेल मदद' एप या 139 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- इसके अलावा आप सीधे रेलवे विजिलेंस विभाग को यह वीडियो सबूत के तौर पर भेज सकते हैं, जिस पर रेलवे तुरंत सख्त कार्रवाई करता है।
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सामने से बहस या विवाद करने से बचें
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सामने से बहस या विवाद करने से बचें
- वीडियो रिकॉर्ड करते समय टीटीई से किसी भी तरह की हाथापाई या तीखी बहस न करें।
- अगर आप बहस करेंगे तो संबंधित कर्मचारी आप पर 'सरकारी काम में बाधा डालने' का झूठा आरोप लगा सकता है।
- इसलिए बिना किसी हंगामा के शांतिपूर्वक मोबाइल से घटना की रिकॉर्डिंग करें ताकि आपका पक्ष कानूनी रूप से मजबूत रहे और दोषी पर कार्रवाई हो सके।
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शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या होता है?
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शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या होता है?
- जब आप सबूत के साथ रेलवे विजिलेंस या रेल मदद पर शिकायत करते हैं, तो मामले की जांच शुरू होती है।
- आरोप सही साबित होने पर दोषी टीटीई को निलंबित किया जा सकता है या उसकी नौकरी भी जा सकती है।
- सतर्क यात्री के रूप में अपनी आवाज उठाना आपका अधिकार है, बस सही नियम और प्रक्रिया का पालन करके अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।