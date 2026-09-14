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दूध उबालते ही बर्तन से बाहर क्यों गिर जाता है? वजह जानकर अगली बार नहीं होगी ये गलती

Mon, 14 Sep 2026 12:03 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 14 Sep 2026 12:03 PM IST
सार

 Milk Spill Over While Boiling: दूध उबालते समय अचानक ऊपर उठकर बर्तन से बाहर गिरने लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह दूध के गर्म होने पर ऊपर बनने वाली मलाई और झाग की परत होती है। यह परत भाप को आसानी से बाहर निकलने नहीं देती, जिससे दूध तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। तेज आंच और छोटे बर्तन से यह परेशानी और बढ़ सकती है।

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Why Does Milk Spill Over While Boiling Know details here
दूध उबालते ही बर्तन से बाहर क्यों गिर जाता है? - फोटो : AI

दूध में पानी के साथ प्रोटीन, फैट और दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं। जब दूध गर्म होता है तो उसकी सतह पर प्रोटीन और फैट से बनी पतली परत यानी मलाई जमने लगती है। साथ ही गर्म दूध में बुलबुले और झाग बनने लगते हैं। इस परत के नीचे भाप बनने लगती है। जब भाप को आसानी से बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती तो वह दूध को ऊपर की तरफ धकेलती है। इसी वजह से देखते ही देखते दूध बर्तन के किनारे तक पहुंच जाता है और बाहर गिरने लगता है। तो आइए जानते हैं।

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Milk - फोटो : Adobe stock

 तेज आंच पर दूध जल्दी ऊपर चढ़ता है
दूध को तेज आंच पर रखने से वह बहुत जल्दी गर्म होता है। ऐसे में नीचे से ज्यादा तेजी से भाप बन सकती है और ऊपर झाग की परत बनने के बाद दूध अचानक ऊपर उठ सकता है। यही वजह है कि दूध उबालते समय आंच को बहुत तेज रखने के बजाय मध्यम या धीमी रखना ज्यादा आसान रहता है। इससे दूध को संभालने के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिलता है और उसके बाहर गिरने का खतरा कम हो जाता है।

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Milk - फोटो : Adobe stock

 छोटा बर्तन भी बन सकता है वजह
कई बार दूध की मात्रा के हिसाब से बर्तन छोटा होता है। ऐसे में दूध के ऊपर उठने के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती। झाग बनने के बाद वह बहुत जल्दी किनारे तक पहुंच सकता है। इसलिए दूध उबालने के लिए ऐसा बर्तन लेना बेहतर है जिसमें दूध भरने के बाद ऊपर अच्छी-खासी खाली जगह बची रहे।

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Milk - फोटो : Adobe stock

दूध बाहर गिरने से कैसे बचाएं?
दूध को गैस पर चढ़ाकर छोड़ देने के बजाय बीच-बीच में देखते रहें। आंच बहुत तेज न रखें और जरूरत पड़ने पर दूध को हल्का चलाते रहें, ताकि ऊपर मोटी परत जमने की संभावना कम हो। सबसे जरूरी बात यह है कि दूध उबलने के समय थोड़ी सी भी नजर हटाने पर वह कुछ ही सेकंड में बाहर आ सकता है। इसलिए दूध चढ़ाकर दूसरे काम में लगने के बजाय उसके पास रहना सबसे आसान तरीका है। अगर दूध बार-बार बर्तन से बाहर गिरता है तो जरूरी नहीं कि बर्तन में कोई खराबी हो। ज्यादातर मामलों में तेज आंच, ज्यादा भरा हुआ बर्तन और दूध की सतह पर बनी परत इसके पीछे की आम वजह होती है।
 

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