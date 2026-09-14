दूध उबालते ही बर्तन से बाहर क्यों गिर जाता है? वजह जानकर अगली बार नहीं होगी ये गलती

1 of 4 दूध उबालते ही बर्तन से बाहर क्यों गिर जाता है? - फोटो : AI







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दूध में पानी के साथ प्रोटीन, फैट और दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं। जब दूध गर्म होता है तो उसकी सतह पर प्रोटीन और फैट से बनी पतली परत यानी मलाई जमने लगती है। साथ ही गर्म दूध में बुलबुले और झाग बनने लगते हैं। इस परत के नीचे भाप बनने लगती है। जब भाप को आसानी से बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती तो वह दूध को ऊपर की तरफ धकेलती है। इसी वजह से देखते ही देखते दूध बर्तन के किनारे तक पहुंच जाता है और बाहर गिरने लगता है। तो आइए जानते हैं।

2 of 4 Milk - फोटो : Adobe stock

तेज आंच पर दूध जल्दी ऊपर चढ़ता है

दूध को तेज आंच पर रखने से वह बहुत जल्दी गर्म होता है। ऐसे में नीचे से ज्यादा तेजी से भाप बन सकती है और ऊपर झाग की परत बनने के बाद दूध अचानक ऊपर उठ सकता है। यही वजह है कि दूध उबालते समय आंच को बहुत तेज रखने के बजाय मध्यम या धीमी रखना ज्यादा आसान रहता है। इससे दूध को संभालने के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिलता है और उसके बाहर गिरने का खतरा कम हो जाता है।

3 of 4 Milk - फोटो : Adobe stock

छोटा बर्तन भी बन सकता है वजह

कई बार दूध की मात्रा के हिसाब से बर्तन छोटा होता है। ऐसे में दूध के ऊपर उठने के लिए ज्यादा जगह नहीं बचती। झाग बनने के बाद वह बहुत जल्दी किनारे तक पहुंच सकता है। इसलिए दूध उबालने के लिए ऐसा बर्तन लेना बेहतर है जिसमें दूध भरने के बाद ऊपर अच्छी-खासी खाली जगह बची रहे।

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