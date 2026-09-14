दूध में पानी के साथ प्रोटीन, फैट और दूसरे पोषक तत्व भी होते हैं। जब दूध गर्म होता है तो उसकी सतह पर प्रोटीन और फैट से बनी पतली परत यानी मलाई जमने लगती है। साथ ही गर्म दूध में बुलबुले और झाग बनने लगते हैं। इस परत के नीचे भाप बनने लगती है। जब भाप को आसानी से बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती तो वह दूध को ऊपर की तरफ धकेलती है। इसी वजह से देखते ही देखते दूध बर्तन के किनारे तक पहुंच जाता है और बाहर गिरने लगता है। तो आइए जानते हैं।
दूध उबालते ही बर्तन से बाहर क्यों गिर जाता है? वजह जानकर अगली बार नहीं होगी ये गलती
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 14 Sep 2026 12:03 PM IST
सार
Milk Spill Over While Boiling: दूध उबालते समय अचानक ऊपर उठकर बर्तन से बाहर गिरने लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह दूध के गर्म होने पर ऊपर बनने वाली मलाई और झाग की परत होती है। यह परत भाप को आसानी से बाहर निकलने नहीं देती, जिससे दूध तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। तेज आंच और छोटे बर्तन से यह परेशानी और बढ़ सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन