लकड़ी के दरवाजे पर बार-बार क्यों जमती है चिपचिपी परत? वजह सिर्फ गंदगी नहीं

1 of 4 लकड़ी का दरवाजा बार-बार चिपचिपा क्यों हो जाता है? - फोटो : AI







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लकड़ी के दरवाजे को साफ करने के लिए कई लोग कपड़े को पानी में भिगोकर सीधे पोंछ देते हैं। यही तरीका कई बार परेशानी की वजह बन जाता है। लकड़ी पानी को सोख सकती है और अगर सतह ठीक से सूखे नहीं तो उस पर नमी बनी रह सकती है। इससे दरवाजा छूने पर हल्का चिपचिपा या अजीब सा महसूस हो सकता है। इसलिए लकड़ी की सफाई करते समय कपड़ा अच्छी तरह निचोड़कर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। दरवाजे को जरूरत से ज्यादा गीला करने से बचें। तो आइए जानते हैं।

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साबुन या क्लीनर की परत भी हो सकती है वजह

अगर सफाई के लिए साबुन या कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया है तो उसका कुछ हिस्सा सतह पर रह सकता है। शुरुआत में दरवाजा चमकदार दिखता है, लेकिन कुछ समय बाद उसी परत पर धूल चिपकने लगती है। इससे सतह और ज्यादा चिपचिपी लग सकती है। अगर दरवाजे पर ऐसी परत बन गई है तो पहले हल्के गीले कपड़े से सतह को साफ करें और उसके बाद सूखे मुलायम कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दें। हर तरह के क्लीनर को लकड़ी पर इस्तेमाल करना सही नहीं होता, खासकर अगर दरवाजे की फिनिश उसके लिए बनी न हो।

3 of 4 लकड़ी का दरवाजा बार-बार चिपचिपा क्यों हो जाता है? - फोटो : freepik.com

हाथों का तेल भी छोड़ता है असर

दरवाजे के हैंडल के आसपास चिपचिपापन ज्यादा महसूस होना आम बात है। बार-बार हाथ लगाने से हाथों का तेल, पसीना और रोज की गंदगी सतह पर जमा होती रहती है। बाद में वहां धूल भी चिपकने लगती है। इस हिस्से को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा पानी या तेज केमिकल की जरूरत नहीं होती। हल्के गीले कपड़े से साफ करके तुरंत सूखे कपड़े से पोंछना काफी रहता है।

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