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लकड़ी के दरवाजे पर बार-बार क्यों जमती है चिपचिपी परत? वजह सिर्फ गंदगी नहीं

Mon, 14 Sep 2026 09:05 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 14 Sep 2026 09:05 AM IST
सार

Wooden Doors Feel Sticky: लकड़ी के दरवाजे साफ करने के बाद भी अगर बार-बार चिपचिपे महसूस होते हैं तो इसकी वजह सिर्फ धूल या गंदगी नहीं होती। कई बार सफाई के दौरान इस्तेमाल किया गया ज्यादा पानी, साबुन या गलत क्लीनर लकड़ी की सतह पर परत छोड़ देता है। नमी और हाथों का तेल भी इस परेशानी को बढ़ा सकता है।

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Why Do Wooden Doors Feel Sticky Again and Agai
लकड़ी का दरवाजा बार-बार चिपचिपा क्यों हो जाता है? - फोटो : AI

लकड़ी के दरवाजे को साफ करने के लिए कई लोग कपड़े को पानी में भिगोकर सीधे पोंछ देते हैं। यही तरीका कई बार परेशानी की वजह बन जाता है। लकड़ी पानी को सोख सकती है और अगर सतह ठीक से सूखे नहीं तो उस पर नमी बनी रह सकती है। इससे दरवाजा छूने पर हल्का चिपचिपा या अजीब सा महसूस हो सकता है। इसलिए लकड़ी की सफाई करते समय कपड़ा अच्छी तरह निचोड़कर इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। दरवाजे को जरूरत से ज्यादा गीला करने से बचें। तो आइए जानते हैं।

Why Do Wooden Doors Feel Sticky Again and Agai
लकड़ी का दरवाजा बार-बार चिपचिपा क्यों हो जाता है? - फोटो : AI

साबुन या क्लीनर की परत भी हो सकती है वजह
अगर सफाई के लिए साबुन या कोई क्लीनिंग प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया है तो उसका कुछ हिस्सा सतह पर रह सकता है। शुरुआत में दरवाजा चमकदार दिखता है, लेकिन कुछ समय बाद उसी परत पर धूल चिपकने लगती है। इससे सतह और ज्यादा चिपचिपी लग सकती है। अगर दरवाजे पर ऐसी परत बन गई है तो पहले हल्के गीले कपड़े से सतह को साफ करें और उसके बाद सूखे मुलायम कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दें। हर तरह के क्लीनर को लकड़ी पर इस्तेमाल करना सही नहीं होता, खासकर अगर दरवाजे की फिनिश उसके लिए बनी न हो।

Why Do Wooden Doors Feel Sticky Again and Agai
लकड़ी का दरवाजा बार-बार चिपचिपा क्यों हो जाता है? - फोटो : freepik.com

हाथों का तेल भी छोड़ता है असर
दरवाजे के हैंडल के आसपास चिपचिपापन ज्यादा महसूस होना आम बात है। बार-बार हाथ लगाने से हाथों का तेल, पसीना और रोज की गंदगी सतह पर जमा होती रहती है। बाद में वहां धूल भी चिपकने लगती है। इस हिस्से को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा पानी या तेज केमिकल की जरूरत नहीं होती। हल्के गीले कपड़े से साफ करके तुरंत सूखे कपड़े से पोंछना काफी रहता है।

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लकड़ी का दरवाजा बार-बार चिपचिपा क्यों हो जाता है? - फोटो : freepik.com

सफाई का सही तरीका क्या है?
लकड़ी के दरवाजे की सफाई में सबसे जरूरी बात है कि पानी कम इस्तेमाल करें। पहले सूखे या हल्के नम मुलायम कपड़े से धूल हटाएं। जरूरत हो तो लकड़ी की फिनिश के हिसाब से सही क्लीनर का इस्तेमाल करें। सफाई के बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछ दें। अगर दरवाजा साफ करने के बाद भी लगातार चिपचिपा रहता है, उस पर परत जम रही है, रंग या पॉलिश बदल रही है तो सिर्फ बार-बार पोंछने के बजाय उसकी फिनिश की जांच करवाना बेहतर है। कई बार पुरानी पॉलिश या कोटिंग खराब होने पर भी सतह चिपचिपी महसूस हो सकती है।

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