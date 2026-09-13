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आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलने पर कौन से काम तुरंत अपडेट करने चाहिए? यहां समझें

Sun, 13 Sep 2026 08:41 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Sun, 13 Sep 2026 08:41 PM IST
सार

Update Mobile Number Linked To Aadhaar: कई बार जब लोग आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं तो उसके बाद उन्हें कुछ जरूरी काम कर लेना चाहिए वरना बाद में उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

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Aadhaar Linked Mobile Number Update: Key Financial and Government Tasks
आधार मोबाइल नंबर अपडेट - फोटो : AI

Update Mobile Number Linked To Aadhaar: जब आप अपने पहचान पत्र यानी आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हैं, तो उसके बाद कई जरूरी सेवाओं को चालू रखने के लिए अन्य जगहों पर नंबर अपडेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज के डिजिटल दौर में बैंक खाते से लेकर सरकारी योजनाओं तक की सुरक्षा और सुविधाएं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी पर निर्भर करती हैं। 



अगर आप आधार में नंबर बदलने के बाद बाकी जगहों पर उसे समय पर अपडेट नहीं करेंगे, तो आपके फाइनेंशियल लेन-देन और जरूरी काम बीच में ही अटक सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि नया नंबर लिंक होने के तुरंत बाद आपको कौन-कौन से काम जरूर निपटा लेने चाहिए।
Aadhaar Linked Mobile Number Update: Key Financial and Government Tasks
बैंक खाते और यूपीआई में तुरंत कराएं अपडेट - फोटो : Adobe Stock

बैंक खाते और यूपीआई में तुरंत कराएं अपडेट

  • आधार में नया मोबाइल नंबर अपडेट होते ही सबसे पहले अपने बैंक जाएं और वहां भी नया नंबर पंजीकृत कराएं।
  • बैंक खाता और आधार दोनों में एक ही मोबाइल नंबर होने से पैसों का लेन-देन सुरक्षित रहता है। 
  • इसके साथ ही अपने यूपीआई एप को नए नंबर से फिर से एक्टिवेट कर लें ताकि ऑनलाइन पेमेंट में कोई रुकावट न आए।
Aadhaar Linked Mobile Number Update: Key Financial and Government Tasks
सरकारी योजनाओं की ई-केवाईसी दोबारा करें - फोटो : Adobe Stock

सरकारी योजनाओं की ई-केवाईसी दोबारा करें

  • अगर आप पीएम किसान, लाड़ली बहना जैसी किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं, तो योजना के पोर्टल पर जाकर नए नंबर के साथ ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें।
  • ऐसा न करने पर योजना की आने वाली किस्तों के नोटिफिकेशन और सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आने से रुक सकता है।
  • नया नंबर अपडेट रहने से सरकारी संदेश समय पर मिलते रहते हैं।
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Aadhaar Linked Mobile Number Update: Key Financial and Government Tasks
राशन कार्ड - फोटो : अमर उजाला

राशन कार्ड और पैन कार्ड से नया नंबर जोड़ें

  • अपने राशन कार्ड और पैन कार्ड में भी नया मोबाइल नंबर तुरंत लिंक करवा लें।
  • राशन कार्ड में नंबर अपडेट होने से आपको हर महीने मिलने वाले अनाज और राशन की पक्की पर्ची वाले मैसेज सीधे फोन पर मिलेंगे।
  • इसके अलावा पैन और आयकर विभाग से जुड़ी किसी भी जरूरी जानकारी या टैक्स प्रक्रिया के लिए नया नंबर जुड़ा होना अनिवार्य है।
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Aadhaar Linked Mobile Number Update: Key Financial and Government Tasks
mobile call new - फोटो : Adobe Stock
डिजिटल पहचान पत्र डाउनलोड करके सुरक्षित रखें
  • सभी मुख्य सेवाओं में नया नंबर अपडेट कराने के बाद आधार की आधिकारिक वेबसाइट से अपना नया डिजिटल कार्ड डाउनलोड करके देख लें।
  • जब आप नए नंबर पर आने वाले ओटीपी से सफलता-पूर्वक अपना कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं, तो यह बात पक्की हो जाती है कि आपका नया नंबर पूरी तरह चालू हो चुका है।
  • इससे भविष्य में किसी भी सत्यापन में कोई परेशानी नहीं होगी।
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