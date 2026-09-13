आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलने पर कौन से काम तुरंत अपडेट करने चाहिए? यहां समझें

Update Mobile Number Linked To Aadhaar: जब आप अपने पहचान पत्र यानी आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हैं, तो उसके बाद कई जरूरी सेवाओं को चालू रखने के लिए अन्य जगहों पर नंबर अपडेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज के डिजिटल दौर में बैंक खाते से लेकर सरकारी योजनाओं तक की सुरक्षा और सुविधाएं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी पर निर्भर करती हैं।





अगर आप आधार में नंबर बदलने के बाद बाकी जगहों पर उसे समय पर अपडेट नहीं करेंगे, तो आपके फाइनेंशियल लेन-देन और जरूरी काम बीच में ही अटक सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि नया नंबर लिंक होने के तुरंत बाद आपको कौन-कौन से काम जरूर निपटा लेने चाहिए।