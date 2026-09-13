आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बदलने पर कौन से काम तुरंत अपडेट करने चाहिए? यहां समझें

Update Mobile Number Linked To Aadhaar: जब आप अपने पहचान पत्र यानी आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर अपडेट करवाते हैं, तो उसके बाद कई जरूरी सेवाओं को चालू रखने के लिए अन्य जगहों पर नंबर अपडेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज के डिजिटल दौर में बैंक खाते से लेकर सरकारी योजनाओं तक की सुरक्षा और सुविधाएं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी पर निर्भर करती हैं।
अगर आप आधार में नंबर बदलने के बाद बाकी जगहों पर उसे समय पर अपडेट नहीं करेंगे, तो आपके फाइनेंशियल लेन-देन और जरूरी काम बीच में ही अटक सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि नया नंबर लिंक होने के तुरंत बाद आपको कौन-कौन से काम जरूर निपटा लेने चाहिए।
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बैंक खाते और यूपीआई में तुरंत कराएं अपडेट
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बैंक खाते और यूपीआई में तुरंत कराएं अपडेट
- आधार में नया मोबाइल नंबर अपडेट होते ही सबसे पहले अपने बैंक जाएं और वहां भी नया नंबर पंजीकृत कराएं।
- बैंक खाता और आधार दोनों में एक ही मोबाइल नंबर होने से पैसों का लेन-देन सुरक्षित रहता है।
- इसके साथ ही अपने यूपीआई एप को नए नंबर से फिर से एक्टिवेट कर लें ताकि ऑनलाइन पेमेंट में कोई रुकावट न आए।
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सरकारी योजनाओं की ई-केवाईसी दोबारा करें
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सरकारी योजनाओं की ई-केवाईसी दोबारा करें
- अगर आप पीएम किसान, लाड़ली बहना जैसी किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाते हैं, तो योजना के पोर्टल पर जाकर नए नंबर के साथ ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें।
- ऐसा न करने पर योजना की आने वाली किस्तों के नोटिफिकेशन और सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आने से रुक सकता है।
- नया नंबर अपडेट रहने से सरकारी संदेश समय पर मिलते रहते हैं।
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राशन कार्ड
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राशन कार्ड और पैन कार्ड से नया नंबर जोड़ें
- अपने राशन कार्ड और पैन कार्ड में भी नया मोबाइल नंबर तुरंत लिंक करवा लें।
- राशन कार्ड में नंबर अपडेट होने से आपको हर महीने मिलने वाले अनाज और राशन की पक्की पर्ची वाले मैसेज सीधे फोन पर मिलेंगे।
- इसके अलावा पैन और आयकर विभाग से जुड़ी किसी भी जरूरी जानकारी या टैक्स प्रक्रिया के लिए नया नंबर जुड़ा होना अनिवार्य है।
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mobile call new
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डिजिटल पहचान पत्र डाउनलोड करके सुरक्षित रखें
- सभी मुख्य सेवाओं में नया नंबर अपडेट कराने के बाद आधार की आधिकारिक वेबसाइट से अपना नया डिजिटल कार्ड डाउनलोड करके देख लें।
- जब आप नए नंबर पर आने वाले ओटीपी से सफलता-पूर्वक अपना कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं, तो यह बात पक्की हो जाती है कि आपका नया नंबर पूरी तरह चालू हो चुका है।
- इससे भविष्य में किसी भी सत्यापन में कोई परेशानी नहीं होगी।