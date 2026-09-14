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Ladli Behna Yojana 40th Installment: Is the ₹1,500 payment for the 40th installment stuck? Ladli Behnas can lo
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Ladli Behna Yojana 40th Kist: 40वीं किस्त के 1500 रुपये अटके? लाड़ली बहना तुरंत ऐसे करें शिकायत
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Mon, 14 Sep 2026 05:45 PM IST
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मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 सितंबर को आगर मालवा में हुए एक बड़े कार्यक्रम में बटन दबाकर 'लाड़ली बहना योजना' का पैसा जारी कर दिया है। सरकार ने सीधे बैंक खातों में कुल 1,835 करोड़ रुपये भेजे हैं। इसके तहत प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों के खातों में 40वीं किस्त के 1,500-1,500 रुपये पहुंच चुके हैं।
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