अगर बड़ी गाड़ी से हो गई छोटी गाड़ी की टक्कर तो किसे होगी सजा? जानें क्या कहता है नियम

Gurugram Hit And Run Case: हाल ही में गुड़गांव में हुए एक दर्दनाक हिट एंड रन केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस हादसे के वायरल वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरह से कार चालक बाइक को टक्कर मारके आगे बढ़ जाता है। मगर इस हादसे के बाद से लोगों के मन में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि जब किसी बड़ी गाड़ी जैसे कार या ट्रक की टक्कर किसी छोटी गाड़ी जैसे बाइक या स्कूटर से होती है, तो पुलिस कानूनी रूप से किसकी गलती मानती है।





आमतौर पर लोग मानते हैं कि हमेशा बड़े वाहन चालक की ही गलती होती है, लेकिन कानून का तरीका अलग है। आइए इस लेख में समझते हैं कि ऐसे हादसों में सजा और जवाबदेही तय करने के क्या नियम हैं।





You got to book this car driver under “hit and run” case @gurgaonpolice. Bring them to justice.



Car No: HR 30Y 4949



📹: IG/rebelwheels_sia_ pic.twitter.com/KngHxTZ5ke — Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) September 14, 2026 आमतौर पर लोग मानते हैं कि हमेशा बड़े वाहन चालक की ही गलती होती है, लेकिन कानून का तरीका अलग है। आइए इस लेख में समझते हैं कि ऐसे हादसों में सजा और जवाबदेही तय करने के क्या नियम हैं।