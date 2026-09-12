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आयुष्मान कार्ड में नाम है या नहीं? घर बैठे ऐसे चेक करें पात्रता, नहीं पड़ेगी कहीं चक्कर काटने की जरूरत

Sat, 12 Sep 2026 03:38 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 12 Sep 2026 03:38 PM IST
सार

Ayushman Card: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के लाभार्थी घर बैठे अपनी पात्रता की जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नाम या पात्रता को लेकर जानकारी नहीं है तो आधिकारिक पोर्टल या हेल्पलाइन की मदद ली जा सकती है।

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How to Check Ayushman Card Eligibility Online From Home
आयुष्मान कार्ड के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Amar Ujala

Ayushman Card Eligibility: अगर आपने अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया है और ये पता भी नहीं है कि आपका नाम योजना में है या नहीं, तो इसके लिए आपको किसी सरकारी या गैर-सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है।



दरअसल, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलती है। योजना के तहत पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है, लेकिन क्या आपका नाम इस योजना में है या नहीं? चलिए जानते हैं आप ये कैसे चेक कर सकते हैं...
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आयुष्मान कार्ड के लिए कौन पात्र है? - फोटो : AI Generated

घर बैठे कैसे चेक करें पात्रता?

  • अपनी पात्रता की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से बताए गए mera.pmjay.gov.in पोर्टल के जरिए भी पात्रता की जानकारी ली जा सकती है
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आयुष्मान कार्ड के लिए कौन पात्र है? - फोटो : AI Generated
  • यहां पर उपलब्ध विकल्पों के अनुसार आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होती है
  • इसके बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि लाभार्थी का नाम योजना से जुड़ी सूची में है या नहीं
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आयुष्मान कार्ड के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Adobe Stock

टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं संपर्क

  • अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी आती है, तो आप सीधे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य की टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 पर संपर्क कर सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Adobe Stock

नाम नहीं दिखे तो क्या करें?

  • कई बार लोगों को ऑनलाइन जानकारी खोजने में परेशानी हो सकती है
  • ऐसी स्थिति में नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सूचीबद्ध अस्पताल से भी जानकारी ली जा सकती है
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