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रोज झाड़ू-पोछा फिर भी घर में धूल का अंबार? वजह आपके घर के अंदर ही हो सकती है

Mon, 14 Sep 2026 01:43 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 14 Sep 2026 01:43 PM IST
सार

Dust Keep Accumulating at Home: घर में रोज सफाई करने के बाद भी अगर कुछ ही समय में फर्नीचर और फर्श पर धूल नजर आने लगे तो इसकी वजह सिर्फ बाहर से आने वाली मिट्टी नहीं होती। कपड़ों और बिस्तर से निकलने वाले छोटे रेशे, हवा की आवाजाही, पंखे और घर के अंदर की रोजमर्रा की गतिविधियां भी धूल बढ़ा सकती हैं।
 

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Why Does Dust Keep Accumulating at Home Again and Again
घर में सफाई के कुछ घंटे बाद ही जम जाती है धूल? - फोटो : AI

अक्सर घर में धूल देखकर लगता है कि सारी गंदगी बाहर से ही आ रही है। दरवाजे और खिड़कियां खुलने पर बाहर की मिट्टी और धूल जरूर अंदर आती है, लेकिन घर के अंदर भी कई चीजों से धूल जैसी परत बनती रहती है। कपड़े, पर्दे, चादर, कंबल और कालीन जैसी चीजों से छोटे-छोटे रेशे निकलते हैं। ये रेशे हवा में घूमते हैं और बाद में फर्श, टेबल, अलमारी या दूसरे सामान पर जम जाते हैं। तो आइए जानते हैं।

Why Does Dust Keep Accumulating at Home Again and Again
घर में सफाई के कुछ घंटे बाद ही जम जाती है धूल? - फोटो : Orient

 पंखा भी धूल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है
पंखे के ब्लेड पर अगर धूल जमा है तो उसके चलने पर वह धूल आसपास की हवा में फैल सकती है। यही वजह है कि पंखा साफ करने के बाद भी अगर कुछ समय में ब्लेड फिर धूल से भर जाएं तो आसपास के सामान पर भी धूल जम सकती है। सिर्फ पंखा ही नहीं, घर में हवा की आवाजाही भी धूल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती रहती है। दरवाजा खुलने, खिड़की खुलने या घर में लोगों के आने-जाने से भी हवा के साथ धूल इधर-उधर हो सकती है।

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घर में सफाई के कुछ घंटे बाद ही जम जाती है धूल? - फोटो : instagram

बेड और सोफे से भी निकलती है धूल
बिस्तर, गद्दे, सोफे और कुशन भी धूल जमा करने वाली जगहों में शामिल हैं। इन्हें इस्तेमाल करने पर कपड़े और दूसरे रेशे निकलते हैं। बिस्तर झाड़ने या चादर बदलने के दौरान ये रेशे हवा में भी फैल सकते हैं। इसीलिए सिर्फ फर्श पर झाड़ू लगाना काफी नहीं होता। घर के उन सामानों की भी समय-समय पर सफाई जरूरी है जहां धूल जमा होती रहती है।

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घर में सफाई के कुछ घंटे बाद ही जम जाती है धूल? - फोटो : freepik

सूखी झाड़ू से धूल फिर हवा में उड़ सकती है
अगर घर में सूखी झाड़ू से सफाई की जाती है तो धूल का कुछ हिस्सा हवा में उड़ सकता है। बाद में यही धूल फिर फर्श या फर्नीचर पर बैठ जाती है। धूल कम करने के लिए पहले ऊपर रखे सामान और फर्नीचर को साफ करना और उसके बाद फर्श की सफाई करना बेहतर रहता है। मुलायम कपड़े या माइक्रोफाइबर कपड़े से धूल हटाने पर भी धूल उड़ने की संभावना कम रहती है।

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घर में सफाई के कुछ घंटे बाद ही जम जाती है धूल? - फोटो : Amar Ujala

धूल कम करनी है तो इन बातों का रखें ध्यान
घर को पूरी तरह धूल से मुक्त रखना मुश्किल है, लेकिन इसकी मात्रा कम जरूर की जा सकती है। पंखे, पर्दे, सोफा, बेड और दूसरे धूल पकड़ने वाले सामान की नियमित सफाई करें। बाहर से आने वाले जूतों को घर के अंदर कम इस्तेमाल करें और खिड़की-दरवाजे खोलने के समय बाहर की स्थिति का भी ध्यान रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि घर में धूल जमना हमेशा सफाई की कमी का संकेत नहीं होता। घर के अंदर की रोजमर्रा की गतिविधियों और हवा की आवाजाही से भी धूल बनती और फैलती रहती है।

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