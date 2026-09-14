रोज झाड़ू-पोछा फिर भी घर में धूल का अंबार? वजह आपके घर के अंदर ही हो सकती है

1 of 5 घर में सफाई के कुछ घंटे बाद ही जम जाती है धूल? - फोटो : AI







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अक्सर घर में धूल देखकर लगता है कि सारी गंदगी बाहर से ही आ रही है। दरवाजे और खिड़कियां खुलने पर बाहर की मिट्टी और धूल जरूर अंदर आती है, लेकिन घर के अंदर भी कई चीजों से धूल जैसी परत बनती रहती है। कपड़े, पर्दे, चादर, कंबल और कालीन जैसी चीजों से छोटे-छोटे रेशे निकलते हैं। ये रेशे हवा में घूमते हैं और बाद में फर्श, टेबल, अलमारी या दूसरे सामान पर जम जाते हैं। तो आइए जानते हैं।

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पंखा भी धूल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है

पंखे के ब्लेड पर अगर धूल जमा है तो उसके चलने पर वह धूल आसपास की हवा में फैल सकती है। यही वजह है कि पंखा साफ करने के बाद भी अगर कुछ समय में ब्लेड फिर धूल से भर जाएं तो आसपास के सामान पर भी धूल जम सकती है। सिर्फ पंखा ही नहीं, घर में हवा की आवाजाही भी धूल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती रहती है। दरवाजा खुलने, खिड़की खुलने या घर में लोगों के आने-जाने से भी हवा के साथ धूल इधर-उधर हो सकती है।

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बेड और सोफे से भी निकलती है धूल

बिस्तर, गद्दे, सोफे और कुशन भी धूल जमा करने वाली जगहों में शामिल हैं। इन्हें इस्तेमाल करने पर कपड़े और दूसरे रेशे निकलते हैं। बिस्तर झाड़ने या चादर बदलने के दौरान ये रेशे हवा में भी फैल सकते हैं। इसीलिए सिर्फ फर्श पर झाड़ू लगाना काफी नहीं होता। घर के उन सामानों की भी समय-समय पर सफाई जरूरी है जहां धूल जमा होती रहती है।

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4 of 5 घर में सफाई के कुछ घंटे बाद ही जम जाती है धूल? - फोटो : freepik

सूखी झाड़ू से धूल फिर हवा में उड़ सकती है

अगर घर में सूखी झाड़ू से सफाई की जाती है तो धूल का कुछ हिस्सा हवा में उड़ सकता है। बाद में यही धूल फिर फर्श या फर्नीचर पर बैठ जाती है। धूल कम करने के लिए पहले ऊपर रखे सामान और फर्नीचर को साफ करना और उसके बाद फर्श की सफाई करना बेहतर रहता है। मुलायम कपड़े या माइक्रोफाइबर कपड़े से धूल हटाने पर भी धूल उड़ने की संभावना कम रहती है।

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