पुराना फोन बेचने से पहले ऐसे डिलीट करें डेटा, कोई चाहकर भी नहीं कर पाएगा रिकवर

How to Permanently Erase Phone Data Before Selling: आजकल नया स्मार्टफोन खरीदने के बाद पुराने मोबाइल को बेचना या एक्सचेंज में देना एक सामान्य बात हो गई है। मगर क्या आप जानते हैं कि सामान्य तरीके से डिलीट किए गए फोटो, वीडियो और बैंकिंग डेटा को रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर किया जा सकता है?
अगर आपका निजी डेटा गलत हाथों में पड़ जाए, तो यह आपकी सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए पुराना फोन किसी को भी सौंपने से पहले उसमें मौजूद डेटा को पूरी तरह और हमेशा के लिए नष्ट करना बेहद आवश्यक है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि डेटा को कैसे मिटाएं ताकि कोई इसे दोबारा रिकवर न कर सके।
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सबसे पहले ले लें अपना सुरक्षित बैकअप
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सबसे पहले ले लें अपना सुरक्षित बैकअप
- स्मार्टफोन को रीसेट या साफ करने से पहले उसमें मौजूद अपनी सभी जरूरी फाइलों का बैकअप सुरक्षित जगह पर रख लें।
- आप अपने फोटो, मोबाइल नंबर और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को गूगल ड्राइव, आईक्लाउड या फिर किसी कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं।
- जब बैकअप का काम पूरी तरह संपन्न हो जाए, तभी फोन से अपना पुराना डेटा हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं ताकि आपकी कोई जरूरी फाइल हमेशा के लिए न खो जाए।
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गूगल और ऐपल अकाउंट को जरूर हटाएं
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गूगल और ऐपल अकाउंट को जरूर हटाएं
- फोन को रीसेट करने से ठीक पहले अपने गूगल अकाउंट, सैमसंग अकाउंट या आईफोन की एप्पल आईडी को फोन की सेटिंग्स में जाकर लॉगआउट यानी रिमूव कर दें।
- अगर आप बिना अपनी आईडी लॉगआउट किए सीधे फोन को रीसेट कर देते हैं, तो फोन को लगता है कि कोई चोर या अनजान व्यक्ति उसे जबरदस्ती रीसेट करके चुराने की कोशिश कर रहा है।
- ऐसे में, जब अगला इंसान उस फोन को चालू करेगा, तो फोन स्क्रीन पर पिछला ईमेल और पासवर्ड मांगने लगेगा।
- चूंकि नया खरीदने वाले को आपका पासवर्ड नहीं पता होगा, इसलिए वह फोन चालू ही नहीं कर पाएगा और बेकार हो जाएगा।
- साथ ही आपके सभी सोशल मीडिया और बैंकिंग एप्स भी फोन से पूरी तरह से लॉगआउट हो जाते हैं, जिससे आपका खाता सुरक्षित रहता है।
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एंड्रॉइड फोन का डेटा ऐसे करें एन्क्रिप्ट
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एंड्रॉइड फोन का डेटा ऐसे करें एन्क्रिप्ट
- अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, तो उसे फैक्ट्री रीसेट करने से पहले फोन की सेटिंग्स में जाकर 'एन्क्रिप्शन' विकल्प को चालू कर दें।
- डेटा एन्क्रिप्ट हो जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी खास सॉफ्टवेयर से भी डेटा रिकवर करने की कोशिश करेगा, तो उसे सिर्फ अमान्य कोड्स ही दिखाई देंगे और आपका असली पर्सनल डेटा पूरी तरह सुरक्षित बना रहेगा।
- यह सुरक्षा बनाए रखने का बेहद असरदार तरीका है।
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अंत में करें पूरा फैक्ट्री डेटा रीसेट
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अंत में करें पूरा फैक्ट्री डेटा रीसेट
- सभी जरूरी कदम उठाने के बाद अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और 'फैक्टरी डेटा रिसेट' या 'इरेज ऑल डेटा' के विकल्प को चुनें।
- इस प्रक्रिया को पूरा करते ही आपके फोन की सभी फाइल्स, एप्स और सेटिंग्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगी तथा आपका फोन बिल्कुल नया जैसा बन जाएगा।
- अब आपका सारा डेटा हमेशा के लिए साफ हो चुका है और आप बेफिक्र होकर अपना पुराना स्मार्टफोन किसी को भी बेच सकते हैं।