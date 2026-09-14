पुराना फोन बेचने से पहले ऐसे डिलीट करें डेटा, कोई चाहकर भी नहीं कर पाएगा रिकवर

How to Permanently Erase Phone Data Before Selling: आजकल नया स्मार्टफोन खरीदने के बाद पुराने मोबाइल को बेचना या एक्सचेंज में देना एक सामान्य बात हो गई है। मगर क्या आप जानते हैं कि सामान्य तरीके से डिलीट किए गए फोटो, वीडियो और बैंकिंग डेटा को रिकवरी सॉफ्टवेयर की मदद से रिकवर किया जा सकता है?





अगर आपका निजी डेटा गलत हाथों में पड़ जाए, तो यह आपकी सुरक्षा और प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए पुराना फोन किसी को भी सौंपने से पहले उसमें मौजूद डेटा को पूरी तरह और हमेशा के लिए नष्ट करना बेहद आवश्यक है। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि डेटा को कैसे मिटाएं ताकि कोई इसे दोबारा रिकवर न कर सके।