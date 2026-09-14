बारिश नहीं फिर भी खिड़कियों पर पानी क्यों जमा होता है? घर की ये गलती पड़ सकती है भारी

1 of 5 खिड़की के शीशे पर रोज जम जाती हैं पानी की बूंदें? - फोटो : AI







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घर के अंदर रोज कई कामों से नमी बढ़ती है। खाना बनाना, गर्म पानी से नहाना, कपड़े सुखाना और यहां तक कि सांस लेने से भी कमरे की हवा में नमी बढ़ती है। अगर यह नमी बाहर नहीं निकलती तो वह घर की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जम सकती है। खिड़की का शीशा अक्सर कमरे की दूसरी चीजों के मुकाबले ज्यादा ठंडा रहता है। ऐसे में हवा में मौजूद नमी शीशे के संपर्क में आकर छोटी-छोटी बूंदों में बदल जाती है।

2 of 5 खिड़की - फोटो : Amar Ujala

ठंडा शीशा ज्यादा पानी क्यों पकड़ता है?

जब कमरे की हवा गर्म और नम होती है और खिड़की का शीशा ठंडा होता है तो दोनों के तापमान में फर्क रहता है। इसी वजह से हवा में मौजूद नमी शीशे पर जमने लगती है।

इसे आसान भाषा में ऐसे समझें कि गर्म और नम हवा को ठंडी सतह मिलते ही उसमें मौजूद नमी बूंदों का रूप लेने लगती है। यही कारण है कि ठंड के दिनों में या एसी चलने वाले कमरे में खिड़की पर पानी ज्यादा नजर आ सकता है।

3 of 5 खिड़की - फोटो : Amar Ujala

खिड़की बंद रखने से भी बढ़ सकती है परेशानी

अगर कमरे की खिड़कियां लंबे समय तक बंद रहती हैं और हवा का बाहर निकलने का रास्ता कम है तो अंदर की नमी जमा होती रहती है। खासकर किचन या बाथरूम के पास वाली खिड़कियों पर यह परेशानी ज्यादा दिख सकती है। इसलिए कमरे में हवा की आवाजाही बनाए रखना जरूरी है। खाना बनाते समय किचन की खिड़की या एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करने से भी अंदर की नमी कम करने में मदद मिल सकती है।

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4 of 5 विंडो एसी - फोटो : एआई जनरेटेड

कपड़े सुखाने की जगह भी डालती है असर

अगर घर के अंदर ही रोज गीले कपड़े सुखाए जाते हैं तो उनका पानी धीरे-धीरे हवा में नमी बढ़ाता है। यही नमी बाद में खिड़की के शीशे पर बूंदों के रूप में दिखाई दे सकती है। अगर संभव हो तो कपड़े ऐसी जगह सुखाएं जहां हवा का अच्छा रास्ता हो। कमरे में गीले कपड़े लंबे समय तक रखने से बचना भी बेहतर है।



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