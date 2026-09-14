अटक गई थी पीएम किसान की पिछली राशि, तो क्या अब खाते में आएगी 24वीं किस्त? यहां दूर करें कन्फ्यूजन

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है। हालांकि, कई बार कागजी कमियों या तकनीकी वजहों से कई पात्र किसानों की किस्तें बीच में ही अटक जाती हैं। अगर आपकी भी पिछली किस्त किसी कारणवश बैंक खाते में नहीं पहुंच सकी थी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अगर आप सरकार के बनाए सभी नियमों को समय रहते पूरा कर लेते हैं, तो आपकी अगली किस्त नहीं रुकेगी और जब सभी लोगों की किस्त आएगी, तो आपके बैंक खाते में पैसे सफलता-पूर्वक भेज दिए जाएंगे। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।
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PM Kisan Yojana
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किस्त अटकने के मुख्य 3 कारण कौन से हैं?
- अगर आपकी पिछली किस्त नहीं आई थी, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसके पीछे क्या वजह रही।
- सामान्य तौर पर किस्त अटकने के तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण बैंक खाते से आधार कार्ड का लिंक न होना या डीबीटी सेवा का बंद होना है।
- इसके अलावा जमीन का सत्यापन अधूरा रहना और ई-केवाईसी न कराना भी किस्त रुकने की बड़ी वजहें हैं।
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पोर्टल पर जाकर ऐसे चेक करें रुकने की वजह
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पोर्टल पर जाकर ऐसे चेक करें रुकने की वजह
- अपनी समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले यह जांचें कि आखिर खाते में पैसे क्यों नहीं आए थे।
- इसके लिए पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं और अपना स्टेटस खोलकर रुकी हुई किस्त का सटीक कारण देखें।
- पोर्टल पर साफ-साफ दिख जाता है कि आपके आवेदन में किस कागजात या वेरिफिकेशन की कमी रह गई है, जिसे ठीक करना बेहद जरूरी है।
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पोर्टल पर स्टेटस में 'Yes' होना है जरूरी
- अगर आपने अपनी कमियों को ठीक करा लिया है, तो समय-समय पर पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करते रहें।
- वहां यह जरूर देखें कि ई-केवाईसी (e-KYC) और लैंड सीडिंग दोनों के आगे 'Yes' लिखा आ रहा है या नहीं।
- अगर दोनों ही जगहों पर 'Yes' दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी पात्रता पूरी तरह सही हो चुकी है।
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कमियां ठीक होते ही आ जाएगी आपकी अगली किस्त
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कमियां ठीक होते ही आ जाएगी आपकी अगली किस्त
- जैसे ही आपके स्टेटस में सभी जरूरी वेरिफिकेशन सही हो जाएंगे, आपका खाता फिर से सक्रिय मान लिया जाएगा।
- इसके बाद जब भी सरकार की तरफ से सभी लाभार्थियों के लिए अगली किस्त की राशि जारी की जाएगी, तो आपके बैंक खाते में भी अगली किस्त का पैसा बिना किसी रुकावट के सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
- इसलिए पोर्टल पर अपनी जानकारी हमेशा अपडेट रखें।