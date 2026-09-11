घर में नल से पानी धीरे आ रहा है? प्लंबर बुलाने से पहले ये 4 चीजें जरूर चेक करें

घर में नल से पानी की धार धीमी होना काफी आम समस्या है। कई बार लोग इसे सीधे पानी की सप्लाई या पाइपलाइन की बड़ी खराबी समझ लेते हैं, लेकिन समस्या हमेशा इतनी बड़ी नहीं होती जितनी लोग सोचते हैं।





कुछ मामलों में नल या उसकी पाइपलाइन के छोटे हिस्से में गंदगी जमा होने से भी पानी का फ्लो कम हो सकता है। जबकि, कई अन्य दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं नल से पानी कम आने पर क्या कर कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...