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टीवी, चार्जर से लेकर हीटर तक एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में? बिजली के इस खतरे को न करें नजरअंदाज

Fri, 18 Sep 2026 01:02 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 18 Sep 2026 01:02 PM IST
सार

Overload an Extension Board: एक्सटेंशन बोर्ड में ज्यादा प्लग लगाना सिर्फ जगह भरने की बात नहीं है। अगर एक साथ ज्यादा बिजली खींचने वाले सामान चलाए जाएं तो बोर्ड, तार या सॉकेट गर्म हो सकते हैं और आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। खासकर हीटर, इस्त्री, केतली जैसे ज्यादा बिजली लेने वाले उपकरणों को एक्सटेंशन बोर्ड में लगाने से बचना चाहिए। 
 

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Why You Should Not Overload an Extension Board Know other details here
एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में सब कुछ लगा रखा है? - फोटो : AI

घर में एक ही जगह कई इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाने हों तो एक्सटेंशन बोर्ड काफी काम आता है। टीवी, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, लैंप जैसी चीजों के लिए लोग इसमें कई प्लग लगा देते हैं। लेकिन परेशानी तब शुरू हो सकती है, जब बोर्ड के सारे सॉकेट सिर्फ इसलिए भर दिए जाएं क्योंकि वहां जगह मौजूद है। असली बात यह है कि एक्सटेंशन बोर्ड कितने प्लग संभाल सकता है, इससे ज्यादा जरूरी यह देखना है कि उसमें लगे सामान कुल कितनी बिजली खींच रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Why You Should Not Overload an Extension Board Know other details here
एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में सब कुछ लगा रखा है? - फोटो : AI Generated

ज्यादा सामान लगाने से क्या होता है?
हर एक्सटेंशन बोर्ड और उसकी तार की एक तय क्षमता होती है। अगर उसमें ऐसे कई उपकरण एक साथ लगा दिए जाएं जो ज्यादा बिजली लेते हैं तो तार और प्लग गर्म हो सकते हैं। लगातार ज्यादा लोड पड़ने पर ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि बिजली की सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं एक्सटेंशन बोर्ड को ओवरलोड न करने की सलाह देती हैं।

Why You Should Not Overload an Extension Board Know other details here
एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में सब कुछ लगा रखा है? - फोटो : AI

प्लग की गिनती देखकर न करें फैसला
यह जरूरी नहीं कि बोर्ड में पांच या छह प्लग लगे हैं तो वह तुरंत खतरनाक हो जाएगा। मोबाइल चार्जर और छोटा लैंप जैसी कम बिजली लेने वाली चीजों का लोड और हीटर या इलेक्ट्रिक केतली जैसे ज्यादा बिजली लेने वाले उपकरणों का लोड एक जैसा नहीं होता। इसलिए सिर्फ प्लग की गिनती देखकर फैसला नहीं करना चाहिए।

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एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में सब कुछ लगा रखा है? - फोटो : Adobe stock

इन सामानों से रखें खास सावधानी
हीटर, इस्त्री, इलेक्ट्रिक केतली, रूम हीटर और दूसरे ज्यादा बिजली लेने वाले उपकरणों को एक्सटेंशन बोर्ड या मल्टी-प्लग में लगाने से बचना चाहिए। ऐसे उपकरणों को संभव हो तो सीधे दीवार के सॉकेट में लगाएं। खासकर हीटर को एक्सटेंशन बोर्ड में लगाने से तार ज्यादा गर्म हो सकता है और आग का खतरा पैदा हो सकता है।

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एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में सब कुछ लगा रखा है? - फोटो : Adobe Stock

बोर्ड गर्म हो तो तुरंत ध्यान दें
अगर एक्सटेंशन बोर्ड का प्लग, सॉकेट या तार इस्तेमाल के दौरान गर्म महसूस हो, जलने जैसी गंध आए, चिंगारी दिखे, आवाज आए या प्लग के आसपास रंग बदलने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसे संकेत बिजली की समस्या या ज्यादा लोड की तरफ इशारा कर सकते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड को दूसरे एक्सटेंशन बोर्ड में लगाकर सॉकेट बढ़ाना भी सही तरीका नहीं है। इसे अस्थायी जरूरत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, घर की स्थायी वायरिंग का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी जगह बार-बार एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत पड़ती है तो वहां अतिरिक्त दीवार वाले सॉकेट लगवाना ज्यादा सुरक्षित तरीका है। 

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