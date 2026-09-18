टीवी, चार्जर से लेकर हीटर तक एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में? बिजली के इस खतरे को न करें नजरअंदाज

1 of 5 एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में सब कुछ लगा रखा है? - फोटो : AI







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घर में एक ही जगह कई इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाने हों तो एक्सटेंशन बोर्ड काफी काम आता है। टीवी, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप, लैंप जैसी चीजों के लिए लोग इसमें कई प्लग लगा देते हैं। लेकिन परेशानी तब शुरू हो सकती है, जब बोर्ड के सारे सॉकेट सिर्फ इसलिए भर दिए जाएं क्योंकि वहां जगह मौजूद है। असली बात यह है कि एक्सटेंशन बोर्ड कितने प्लग संभाल सकता है, इससे ज्यादा जरूरी यह देखना है कि उसमें लगे सामान कुल कितनी बिजली खींच रहे हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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ज्यादा सामान लगाने से क्या होता है?

हर एक्सटेंशन बोर्ड और उसकी तार की एक तय क्षमता होती है। अगर उसमें ऐसे कई उपकरण एक साथ लगा दिए जाएं जो ज्यादा बिजली लेते हैं तो तार और प्लग गर्म हो सकते हैं। लगातार ज्यादा लोड पड़ने पर ओवरहीटिंग का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि बिजली की सुरक्षा से जुड़ी संस्थाएं एक्सटेंशन बोर्ड को ओवरलोड न करने की सलाह देती हैं।

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प्लग की गिनती देखकर न करें फैसला

यह जरूरी नहीं कि बोर्ड में पांच या छह प्लग लगे हैं तो वह तुरंत खतरनाक हो जाएगा। मोबाइल चार्जर और छोटा लैंप जैसी कम बिजली लेने वाली चीजों का लोड और हीटर या इलेक्ट्रिक केतली जैसे ज्यादा बिजली लेने वाले उपकरणों का लोड एक जैसा नहीं होता। इसलिए सिर्फ प्लग की गिनती देखकर फैसला नहीं करना चाहिए।

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4 of 5 एक ही एक्सटेंशन बोर्ड में सब कुछ लगा रखा है? - फोटो : Adobe stock

इन सामानों से रखें खास सावधानी

हीटर, इस्त्री, इलेक्ट्रिक केतली, रूम हीटर और दूसरे ज्यादा बिजली लेने वाले उपकरणों को एक्सटेंशन बोर्ड या मल्टी-प्लग में लगाने से बचना चाहिए। ऐसे उपकरणों को संभव हो तो सीधे दीवार के सॉकेट में लगाएं। खासकर हीटर को एक्सटेंशन बोर्ड में लगाने से तार ज्यादा गर्म हो सकता है और आग का खतरा पैदा हो सकता है।

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