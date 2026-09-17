क्या आपको पता है? गैस कनेक्शन लेते ही मुफ्त मिलता है दुर्घटना बीमा, जानिए नियम

Free LPG Cylinder Accident Insurance Rules: अगर आपके घर में रसोई गैस कनेक्शन है, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। इंडेन, भारत गैस या एचपी जैसी किसी भी कंपनी का गैस कनेक्शन लेते ही ग्राहक को अपने आप मुफ्त दुर्घटना बीमा की सुविधा मिल जाती है। इसके लिए आपको अलग से कोई प्रीमियम या कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है।
अगर गैस सिलिंडर के कारण कोई हादसा होता है, तो पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम मिल सकता है। मगर जानकारी के अभाव में ज्यादातर आम लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़े जरूरी नियम।
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बीमा राशि और कवरेज का दायरा
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बीमा राशि और कवरेज का दायरा
- गैस सिलिंडर से हुए हादसे में जान-माल का नुकसान होने पर अलग-अलग श्रेणी में मुआवजा मिलता है।
- हादसे में मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है।
- वहीं, इलाज के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता मिलती है। इसके अलावा संपत्ति के नुकसान होने पर भी 20 लाख रुपये तक का क्लेम मिलता है।
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हादसे के बाद तुरंत करें यह काम
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हादसे के बाद तुरंत करें यह काम
- दुर्घटना होने पर सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी और नजदीकी पुलिस स्टेशन को तुरंत सूचित करें।
- पुलिस में एफआईआर दर्ज कराना और गैस एजेंसी से लिखित रिपोर्ट बनवाना बेहद जरूरी होता है।
- इसके बाद गैस कंपनी की बीमा टीम मौके पर आकर जांच करती है और क्लेम की प्रक्रिया शुरू करती है।
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सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना अनिवार्य
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सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना अनिवार्य
- बीमा क्लेम पास होने के लिए आपके गैस उपकरण सही होने चाहिए। आपका गैस पाइप, रेगुलेटर और चूल्हा कंपनी से प्रमाणित होना अनिवार्य है।
- अगर आपने बाजार से लोकल पाइप या रेगुलेटर लगाया है, या सिलिंडर की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, तो बीमा कंपनी आपका क्लेम खारिज कर सकती है।
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समय पर पाइप की जांच जरूर कराएं
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समय पर पाइप की जांच जरूर कराएं
- गैस एजेंसी द्वारा समय-समय पर कराई जाने वाली सुरक्षा जांच को जरूर कराएं और उसकी रसीद संभाल कर रखें।
- ध्यान रखें कि दुर्घटना होने पर बीमा राशि का भुगतान सीधे गैस कंपनी नहीं, बल्कि उसकी इंश्योरेंस कंपनी करती है।
- सभी जरूरी दस्तावेज और अस्पताल के बिल जमा करने पर क्लेम मिल जाता है।