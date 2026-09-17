फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Did You Know? Free Accident Insurance with LPG Gas Connection: Know Rules in hindi

क्या आपको पता है? गैस कनेक्शन लेते ही मुफ्त मिलता है दुर्घटना बीमा, जानिए नियम

Thu, 17 Sep 2026 08:26 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Thu, 17 Sep 2026 08:26 PM IST
सार

LPG Cylinder Blast Claim Insurance Process: हमारे देश की एक बड़ी आबादी एलपीजी गैस सिलिंडर का इस्तेमाल करती है। मगर बहुत कम लोगों को मालूम है कि गैस कनेक्शन के साथ लोगों को फ्री में इंश्योरेंस भी मिलता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।

विज्ञापन
Did You Know? Free Accident Insurance with LPG Gas Connection: Know Rules in hindi
एलपीजी गैस कनेक्शन फ्री इंश्योरेंस - फोटो : AI

Free LPG Cylinder Accident Insurance Rules: अगर आपके घर में रसोई गैस कनेक्शन है, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। इंडेन, भारत गैस या एचपी जैसी किसी भी कंपनी का गैस कनेक्शन लेते ही ग्राहक को अपने आप मुफ्त दुर्घटना बीमा की सुविधा मिल जाती है। इसके लिए आपको अलग से कोई प्रीमियम या कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है।



अगर गैस सिलिंडर के कारण कोई हादसा होता है, तो पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम मिल सकता है। मगर जानकारी के अभाव में ज्यादातर आम लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़े जरूरी नियम।
Did You Know? Free Accident Insurance with LPG Gas Connection: Know Rules in hindi
बीमा राशि और कवरेज का दायरा - फोटो : Adobe Stock

बीमा राशि और कवरेज का दायरा

  • गैस सिलिंडर से हुए हादसे में जान-माल का नुकसान होने पर अलग-अलग श्रेणी में मुआवजा मिलता है।
  • हादसे में मृत्यु होने पर प्रति व्यक्ति 6 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है।
  • वहीं, इलाज के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये तक की चिकित्सा सहायता मिलती है। इसके अलावा संपत्ति के नुकसान होने पर भी 20 लाख रुपये तक का क्लेम मिलता है।
Did You Know? Free Accident Insurance with LPG Gas Connection: Know Rules in hindi
हादसे के बाद तुरंत करें यह काम - फोटो : ANI

हादसे के बाद तुरंत करें यह काम

  • दुर्घटना होने पर सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी और नजदीकी पुलिस स्टेशन को तुरंत सूचित करें।
  • पुलिस में एफआईआर दर्ज कराना और गैस एजेंसी से लिखित रिपोर्ट बनवाना बेहद जरूरी होता है।
  • इसके बाद गैस कंपनी की बीमा टीम मौके पर आकर जांच करती है और क्लेम की प्रक्रिया शुरू करती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Did You Know? Free Accident Insurance with LPG Gas Connection: Know Rules in hindi
सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना अनिवार्य - फोटो : संवाद

सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना अनिवार्य

  • बीमा क्लेम पास होने के लिए आपके गैस उपकरण सही होने चाहिए। आपका गैस पाइप, रेगुलेटर और चूल्हा कंपनी से प्रमाणित होना अनिवार्य है।
  • अगर आपने बाजार से लोकल पाइप या रेगुलेटर लगाया है, या सिलिंडर की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है, तो बीमा कंपनी आपका क्लेम खारिज कर सकती है।
विज्ञापन
Did You Know? Free Accident Insurance with LPG Gas Connection: Know Rules in hindi
समय पर पाइप की जांच जरूर कराएं - फोटो : Adobe Stock
समय पर पाइप की जांच जरूर कराएं
  • गैस एजेंसी द्वारा समय-समय पर कराई जाने वाली सुरक्षा जांच को जरूर कराएं और उसकी रसीद संभाल कर रखें।
  • ध्यान रखें कि दुर्घटना होने पर बीमा राशि का भुगतान सीधे गैस कंपनी नहीं, बल्कि उसकी इंश्योरेंस कंपनी करती है।
  • सभी जरूरी दस्तावेज और अस्पताल के बिल जमा करने पर क्लेम मिल जाता है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed