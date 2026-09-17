क्या आपको पता है? गैस कनेक्शन लेते ही मुफ्त मिलता है दुर्घटना बीमा, जानिए नियम

Free LPG Cylinder Accident Insurance Rules: अगर आपके घर में रसोई गैस कनेक्शन है, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। इंडेन, भारत गैस या एचपी जैसी किसी भी कंपनी का गैस कनेक्शन लेते ही ग्राहक को अपने आप मुफ्त दुर्घटना बीमा की सुविधा मिल जाती है। इसके लिए आपको अलग से कोई प्रीमियम या कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है।





अगर गैस सिलिंडर के कारण कोई हादसा होता है, तो पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम मिल सकता है। मगर जानकारी के अभाव में ज्यादातर आम लोग इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़े जरूरी नियम।