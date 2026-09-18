खबर काम वाली: कार का एसी ठंडी हवा नहीं दे रहा? सर्विस सेंटर जाने से पहले ये 4 चीजें खुद करें चेक

अगर कार का एसी पहले की तरह ठंडी हवा नहीं दे रहा है, तो हर बार तुरंत सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं होती। कई बार इसकी वजह छोटी और आसानी से जांची जा सकने वाली समस्या हो सकती है। दरअसल, कार में एसी की दिक्कत होने पर कुछ बेसिक चीजें आप खुद भी चेक कर सकते हैं।





इससे समस्या का अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है और छोटी परेशानी होने पर बेवजह खर्च से भी बचा जा सकता है। चलिए जानते हैं कार का एसी कूलिंग कम दे, तो क्या चीजें चेक कर सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...