बैंक ने अकाउंट का पैसा कर दिया होल्ड? जानें इसकी वजह और अब आपको क्या करना चाहिए

कई बार बैंक अकाउंट में मौजूद रकम दिखाई तो देती है, लेकिन ग्राहक उसे निकाल नहीं पाता। ऐसी स्थिति को आम भाषा में पैसा Hold होना कहा जाता है जिसे बैंकिंग भाषा में Lien लगाना भी कहा जाता है। हालांकि Hold, Lien और पूरे अकाउंट के Freeze होने की स्थिति एक जैसी नहीं होती।





इसलिए अगर आपके बैंक खाते में किसी अमाउंट या पूरे बैंक खाते पर होल्ड लगा है, तो आपको घबराना नहीं है और न ही परेशान होना है। इसके लिए सबसे पहले ये पता करना जरूरी होता है कि बैंक ने आपके अकाउंट पर किस तरह की रोक लगाई है। चलिए जानते हैं ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...