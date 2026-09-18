बैंकों का अवकाश: आज शुक्रवार को किस शहर में बंद हैं बैंक और कहां हैं खुले? यहां जानें

आज कहां बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Holiday: हर महीने किसी न किसी त्योहार या किसी अन्य वजह से सरकारी छुट्टियां रहती हैं जिसकी वजह से लोगों की छुट्टी रहती है।





ठीक ऐसे ही बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट भी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी होती है। जैसे- अगर आप आज 18 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन बैंक जाने का सोच रहे हैं, तो पहले ये चेक कर लें कि आज कहीं बैंक बंद तो नहीं हैं। चलिए जानते हैं आज किस शहर में बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं...