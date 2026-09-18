बैंकों का अवकाश: आज शुक्रवार को किस शहर में बंद हैं बैंक और कहां हैं खुले? यहां जानें

Today Bank Holiday: हर महीने किसी न किसी त्योहार या किसी अन्य वजह से सरकारी छुट्टियां रहती हैं जिसकी वजह से लोगों की छुट्टी रहती है।
ठीक ऐसे ही बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट भी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी होती है। जैसे- अगर आप आज 18 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन बैंक जाने का सोच रहे हैं, तो पहले ये चेक कर लें कि आज कहीं बैंक बंद तो नहीं हैं। चलिए जानते हैं आज किस शहर में बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं...
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आज कहां बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं?
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बैंक आज बंद हैं या खुले हैं?
- आज सिर्फ एक राज्य यानी मेघालय में बैंक बंद हैं
- इस राज्य को छोड़कर देश के बाकी सभी बैंक आज खुले हैं
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, मेघालय में आज यानी 18 सितंबर को Unitarian Anniversary Day के कारण बैंक बंद रहेंगे
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आज कहां बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं?
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क्या मेघालय में सभी बैंक बंद हैं?
- हां, आज मेघालय में बैंकों का अवकाश है
- यहां सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद हैं
- पर देश के बाकी सभी बैंक रोजाना की तरह खुले हैं
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आज कहां बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं?
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क्या आज एटीएम खुले हैं?
- आज एटीएम भी रोजाना की तरह खुले हैं
- बैंकों की छुट्टी का एटीएम पर कोई असर नहीं पड़ता है
- बैंक चाहे बंद हो या खुले, लेकिन एटीएम हमेशा खुले रहते हैं
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आज कहां बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं?
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UPI या नेट बैंकिंग तो बंद नहीं है?
- आप रोजाना की तरह यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे
- बैंक की छुट्टी की वजह से इन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा