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बैंकों का अवकाश: आज शुक्रवार को किस शहर में बंद हैं बैंक और कहां हैं खुले? यहां जानें

Fri, 18 Sep 2026 07:18 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 18 Sep 2026 07:18 AM IST
सार

Bank Aaj Band Hai Kya: आपको अगर किसी काम से आज यानी शुक्रवार के दिन बैंक जाना है, तो जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज बैंक खुले हैं या नहीं।

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Today bank Holiday: Bank Holiday on September 18 2026 bank aaj band hai kya
आज कहां बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Today Bank Holiday: हर महीने किसी न किसी त्योहार या किसी अन्य वजह से सरकारी छुट्टियां रहती हैं जिसकी वजह से लोगों की छुट्टी रहती है।



ठीक ऐसे ही बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट भी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा जारी होती है। जैसे- अगर आप आज 18 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन बैंक जाने का सोच रहे हैं, तो पहले ये चेक कर लें कि आज कहीं बैंक बंद तो नहीं हैं। चलिए जानते हैं आज किस शहर में बैंक खुले हैं और कहां बंद हैं...
Today bank Holiday: Bank Holiday on September 18 2026 bank aaj band hai kya
आज कहां बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं? - फोटो : Adobe Stock

बैंक आज बंद हैं या खुले हैं?

  • आज सिर्फ एक राज्य यानी मेघालय में बैंक बंद हैं
  • इस राज्य को छोड़कर देश के बाकी सभी बैंक आज खुले हैं
  • रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, मेघालय में आज यानी 18 सितंबर को Unitarian Anniversary Day के कारण बैंक बंद रहेंगे
Today bank Holiday: Bank Holiday on September 18 2026 bank aaj band hai kya
आज कहां बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या मेघालय में सभी बैंक बंद हैं?

  • हां, आज मेघालय में बैंकों का अवकाश है
  • यहां सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद हैं
  • पर देश के बाकी सभी बैंक रोजाना की तरह खुले हैं
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Today bank Holiday: Bank Holiday on September 18 2026 bank aaj band hai kya
आज कहां बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं? - फोटो : AI Generated

क्या आज एटीएम खुले हैं?

  • आज एटीएम भी रोजाना की तरह खुले हैं
  • बैंकों की छुट्टी का एटीएम पर कोई असर नहीं पड़ता है
  • बैंक चाहे बंद हो या खुले, लेकिन एटीएम हमेशा खुले रहते हैं
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Today bank Holiday: Bank Holiday on September 18 2026 bank aaj band hai kya
आज कहां बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं? - फोटो : Adobe Stock

UPI या नेट बैंकिंग तो बंद नहीं है?

  • आप रोजाना की तरह यूपीआई और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे
  • बैंक की छुट्टी की वजह से इन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा
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