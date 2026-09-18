क्या कार में डैशकैम लगाना वैध है? जानें क्या इसका फूटेज कोर्ट में सबूत हो सकता है या नहीं

Is Dashcam Legal In India: भारत में आजकल गाड़ियों की सुरक्षा और सड़क हादसों से बचाव के लिए डैशकैम लगाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कई कार मालिकों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या कार में कैमरा लगाना कानूनी रूप से वैध है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार में डैशकैम लगाने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। यह पूरी तरह से वैध है। इतना ही नहीं, सड़क दुर्घटना या विवाद की स्थिति में डैशकैम में रिकॉर्ड हुई फुटेज अदालतों और पुलिस जांच में बेहद अहम और पक्का सबूत मानी जाती है।
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डुअल चैनल डैशकैम
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कानूनी रूप से पूरी तरह वैध है डैशकैम
- भारतीय कानून में कार के डैशबोर्ड या विंडशील्ड पर डैशकैम लगाने पर कोई पाबंदी नहीं है।
- इसे आप अपनी और गाड़ी की सुरक्षा के लिए आसानी से लगवा सकते हैं।
- हालांकि, ध्यान रखें कि कैमरा इस तरह लगा होना चाहिए कि गाड़ी चलाते समय चालक की नजर न भटके और सामने का रास्ता साफ दिखाई दे।
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अदालत में माना जाता है पक्का सबूत
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अदालत में माना जाता है पक्का सबूत
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत डैशकैम की वीडियो रिकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्राथमिक सबूत मानी जाती है।
- सड़क हादसे, गलत तरीके से कटे चालान या रोड रेज की घटना के समय यह फुटेज अदालत और ट्रैफिक पुलिस के सामने आपकी बेगुनाही साबित करने में बहुत मददगार साबित होती है।
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बीमा क्लेम मिलने में होती है आसानी
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बीमा क्लेम मिलने में होती है आसानी
- कार दुर्घटना के बाद इंश्योरेंस क्लेम लेने में अक्सर कंपनियों के साथ विवाद हो जाता है।
- ऐसे में अगर आपके पास डैशकैम की फुटेज है, तो हादसे की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है।
- बीमा कंपनियां इस वीडियो को देखकर क्लेम प्रक्रिया को बहुत जल्दी और बिना किसी झंझट के पास कर देती हैं।
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निजता के नियम का रखें ध्यान
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निजता के नियम का रखें ध्यान
- डैशकैम लगाना भले ही कानूनी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल आपको परेशानी में डाल सकता है।
- किसी संवेदनशील या प्रतिबंधित सरकारी इलाके में शूटिंग करना गैर-कानूनी है।
- इसके अलावा, दूसरों की व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन न हो, इसका ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है।