गियर बदलते समय क्लच दबाना क्यों है जरूरी? जानें बाइक के इंजन से जुड़ा यह बड़ा सीक्रेट

Why Press Clutch Before Changing Gear: प्रतिदिन बाइक चलाने वाले लाखों लोग गियर बदलते समय क्लच दबाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके पीछे की असली वजह जानते हैं। जब बाइक चलती है, तो इंजन लगातार घूमता रहता है और पहियों को ताकत देता है। अगर चलती गाड़ी में बिना क्लच दबाए सीधे गियर बदला जाए, तो घूमते हुए गियर आपस में टकराकर टूट सकते हैं।





क्लच का मुख्य काम इंजन और पिछले पहिए के बीच के संपर्क को कुछ सेकंड के लिए काटना होता है। क्लच दबाते ही पावर सप्लाई रुक जाती है और गियर आसानी से बदल जाता है। आइए इस लेख में बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि बाइक में क्लच दबाने का असली वैज्ञानिक कारण क्या है।