धुंध में बाइक चलाते समय जरूर रखें इन बातों का ध्यान, वरना बढ़ जाता है हादसे का खतरा

Foggy Weather Bike Riding Safety: अक्तूबर महीना का लगभग 10 दिन बीत चुका है, कई जगहों पर अब सुबह-शाम हल्की ठंड पड़ रही है, साथ ही धुंध और कोहरा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे मौसम में विजिबिलिटी यानी देखने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, जिससे सामने से आने वाले वाहन या सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां सही समय पर दिखाई नहीं देतीं। यही वजह है कि कोहरे के दौरान सड़क हादसों की संख्या अचानक काफी बढ़ जाती है।
दोपहिया वाहन चालकों के लिए धुंध में गाड़ी चलाना सबसे ज्यादा जोखिम भरा होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ने या नजर हटने पर गंभीर चोट लग सकती है। आइए इस लेख बेहद आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि धुंध के मौसम में बाइक चलाते समय किन मुख्य सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना अनिवार्य है।
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Bike Tips
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धीमी रफ्तार और वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना
- घने कोहरे में बाइक की रफ्तार हमेशा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रखनी चाहिए।
- आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें, ताकि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक भी लगाए, तो आपको बाइक रोकने के लिए सही समय और जगह मिल सके।
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लो-बीम लाइट और इंडिकेटर का सही इस्तेमाल
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लो-बीम लाइट और इंडिकेटर का सही इस्तेमाल
- कोहरे में कभी भी हाई-बीम लाइट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि तेज रोशनी कोहरे से टकराकर वापस आंखों पर पड़ती है।
- हमेशा लो-बीम लाइट पर गाड़ी चलाएं और आवश्यकता पड़ने पर चारों इंडिकेटर या हेज़ार्ड लाइट्स चालू रखें ताकि पीछे और सामने वाले आपको आसानी से देख सकें।
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सड़क की पीली या सफेद पट्टी के सहारे चलना
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सड़क की पीली या सफेद पट्टी के सहारे चलना
- धुंध में रास्ता न दिखने पर सड़क के बीच में चलने के बजाय बाईं तरफ दी गई पीली या सफेद लेन पट्टी को फॉलो करें।
- यह पट्टी आपको सही दिशा में बने रहने में मदद करती है और आप अनजाने में डिवाइडर या गड्ढे से टकराने से बच जाते हैं।
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अचानक ब्रेक लगाने और ओवरटेक करने से बचें
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अचानक ब्रेक लगाने और ओवरटेक करने से बचें
- कोहरे के दौरान सड़क पर नमी होती है, जिससे अचानक तेज ब्रेक लगाने पर बाइक फिसल सकती है। इसलिए ब्रेक हमेशा धीरे-धीरे दबाएं।
- इसके अलावा, कम विजिबिलिटी में किसी भी वाहन को जल्दबाजी में ओवरटेक करने की कोशिश बिल्कुल न करें, यह बेहद जानलेवा साबित हो सकता है।