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क्या साइड मिरर में दूर दिख रही गाड़ी सच में दूर होती है? जानिए शीशे पर लिखी चेतावनी का सच

Mon, 12 Oct 2026 09:46 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Mon, 12 Oct 2026 09:46 PM IST
सार

अक्सर लोग कार के साइड मिरर पर लिखी चेतावनी और लाइनों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से चालकों को यह भी समझ नहीं आता कि आखिर शीशे पर यह चेतावनी क्यों लिखी होती है। आइए, इस लेख में विस्तार से समझते हैं कि साइड मिरर में पीछे दूर दिखती गाड़ी क्या वाकई उतनी ही दूर होती है या इसके पीछे कोई बड़ा विज्ञान छिपा है।

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Why Do Side Mirrors Say Objects in Mirror Are Closer Than They Appear: The Science Explained
कार साइड मिरर चेतावनी - फोटो : AI

Objects In Mirror Are Closer: कार या बाइक चलाते समय हर ड्राइवर अपनी गाड़ी के साइड मिरर पर लिखी एक चेतावनी जरूर देखता है, जिस पर लिखा होता है 'ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर'। इसका मतलब होता है कि शीशे में पीछे दिखने वाली गाड़ियां वास्तव में उतनी दूर नहीं होती हैं, जितनी वे दिखाई देती हैं।



बहुत से लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे सड़क पर चलते समय अचानक बड़ा हादसा होने का खतरा बन जाता है। इस भ्रम के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि पूरी तरह से विज्ञान और भौतिकी का नियम काम करता है। आइए बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि साइड मिरर का यह गणित कैसे काम करता है और यह चेतावनी क्यों दी जाती है।
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Why Do Side Mirrors Say Objects in Mirror Are Closer Than They Appear: The Science Explained
साइड मिरर में कौन सा मिरर लगा होता है? - फोटो : Freepik

साइड मिरर में कौन सा मिरर लगा होता है?

  • वाहन के साइड मिरर में साधारण समतल कांच के बजाय उत्तल दर्पण लगाया जाता है।
  • इस प्रकार के शीशे की बनावट बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा और चौड़ा हिस्सा आसानी से एक साथ दिखाई दे जाता है।
Why Do Side Mirrors Say Objects in Mirror Are Closer Than They Appear: The Science Explained
साइड मिरर में क्यों दूर दिखती हैं गाड़ियां? - फोटो : Adobe Stock

साइड मिरर में क्यों दूर दिखती हैं गाड़ियां?

  • उत्तल मिरर की खासियत होती है कि वह अपने सामने आने वाली बड़ी से बड़ी चीज की एक छोटी और सिकुड़ी हुई छवि बनाता है।
  • इसी बनावट के कारण पीछे आ रही तेज रफ्तार कार या बस शीशे में वास्तविक दूरी से काफी पीछे और बहुत छोटी नजर आती है।
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ड्राइवरों को क्यों होता है भ्रम? - फोटो : Adobestock

ड्राइवरों को क्यों होता है भ्रम?

  • शीशे में पीछे की गाड़ी दूर दिखने के कारण कई बार ड्राइवर को लगता है कि अभी गाड़ी काफी पीछे है और वह आसानी से अपनी लेन बदल सकता है।
  • लेकिन हकीकत में वह गाड़ी आपके बेहद करीब आ चुकी होती है, जिससे अचानक ब्रेक लगाने या टक्कर होने का खतरा रहता है।
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Why Do Side Mirrors Say Objects in Mirror Are Closer Than They Appear: The Science Explained
सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए जरूरी सावधानी - फोटो : Adobe Stock

सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए जरूरी सावधानी

  • इस भ्रम से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि लेन बदलने या मुड़ने से पहले हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर लगे रियर-व्यू मिरर में भी नजर डालें।
  • इसके अलावा, साइड मिरर में देखकर गाड़ी मोड़ने से पहले एक बार अपनी गर्दन घुमाकर ब्लाइंड स्पॉट की जांच जरूर कर लें।
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