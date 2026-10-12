क्या साइड मिरर में दूर दिख रही गाड़ी सच में दूर होती है? जानिए शीशे पर लिखी चेतावनी का सच

Objects In Mirror Are Closer: कार या बाइक चलाते समय हर ड्राइवर अपनी गाड़ी के साइड मिरर पर लिखी एक चेतावनी जरूर देखता है, जिस पर लिखा होता है 'ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर'। इसका मतलब होता है कि शीशे में पीछे दिखने वाली गाड़ियां वास्तव में उतनी दूर नहीं होती हैं, जितनी वे दिखाई देती हैं।





बहुत से लोग इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे सड़क पर चलते समय अचानक बड़ा हादसा होने का खतरा बन जाता है। इस भ्रम के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि पूरी तरह से विज्ञान और भौतिकी का नियम काम करता है। आइए बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि साइड मिरर का यह गणित कैसे काम करता है और यह चेतावनी क्यों दी जाती है।