क्या पेमेंट करते वक्त दूसरे को दिख जाता है आपका फोन नंबर? ऐसे हाइड करें अपना मोबाइल नंबर

Hide Mobile Number in UPI: आजकल दुकानों से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक हर जगह यूपीआई के जरिए ही पेमेंट किया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति या दुकानदार को पैसे ट्रांसफर करते समय आपकी यूपीआई आईडी (जैसे: 1234567890@upi) के जरिए आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर आसानी से सामने वाले को दिख जाता है।





अनजान लोगों के पास आपका पर्सनल मोबाइल नंबर चले जाने से प्राइवेसी का बड़ा खतरा रहता है और अक्सर अनचाहे स्पैम कॉल्स या मैसेज आने लगते हैं। हालांकि, अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए आप अपनी यूपीआई आईडी को कस्टमाइज करके अपना नंबर पूरी तरह से छुपा सकते हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि यह काम कैसे किया जाता है।