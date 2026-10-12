क्या पेमेंट करते वक्त दूसरे को दिख जाता है आपका फोन नंबर? ऐसे हाइड करें अपना मोबाइल नंबर

Hide Mobile Number in UPI: आजकल दुकानों से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक हर जगह यूपीआई के जरिए ही पेमेंट किया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति या दुकानदार को पैसे ट्रांसफर करते समय आपकी यूपीआई आईडी (जैसे: 1234567890@upi) के जरिए आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर आसानी से सामने वाले को दिख जाता है।
अनजान लोगों के पास आपका पर्सनल मोबाइल नंबर चले जाने से प्राइवेसी का बड़ा खतरा रहता है और अक्सर अनचाहे स्पैम कॉल्स या मैसेज आने लगते हैं। हालांकि, अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए आप अपनी यूपीआई आईडी को कस्टमाइज करके अपना नंबर पूरी तरह से छुपा सकते हैं। आइए इस लेख में आसान भाषा में समझते हैं कि यह काम कैसे किया जाता है।
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यूपीआई आईडी में बदलाव और कस्टम आईडी बनाएं
- फोटो : Adobe Stock
यूपीआई आईडी में बदलाव और कस्टम आईडी बनाएं
- अपने यूपीआई एप की प्रोफाइल या सेटिंग्स सेक्शन में जाकर यूपीआई आईडी का विकल्प चुनें। वहां आपको एक नई आईडी बनाने का विकल्प मिलेगा।
- अपने मोबाइल नंबर के स्थान पर अपना नाम, उपनाम या कोई अन्य पसंदीदा यूजरनेम टाइप करके अपनी नई आईडी सेट कर लें।
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नंबर वाली आईडी को बंद या डीएक्टिवेट करें
- फोटो : ANI
नंबर वाली आईडी को बंद या डीएक्टिवेट करें
- कस्टम आईडी बनाने के बाद पुरानी नंबर वाली यूपीआई आईडी को प्राइमरी लिस्ट से हटा दें या डीएक्टिवेट कर दें।
- ऐसा करने से जब भी आप किसी को पेमेंट करेंगे, तो सामने वाले को आपका मोबाइल नंबर दिखने के बजाय सिर्फ आपकी नई कस्टम आईडी ही दिखाई देगी।
क्यूआर कोड और यूपीआई नंबर सेवा का उपयोग
- अगर आप मोबाइल नंबर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो पेमेंट प्राप्त करने के लिए हमेशा अपने क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें।
- इसके अलावा एनपीसीआई द्वारा दी जाने वाली यूपीआई नंबर सुविधा का उपयोग करके भी आप बिना नंबर दिखाए सुरक्षित तरीके से पैसे प्राप्त कर सकते हैं।
सुरक्षा के नए नियम और सावधानियां
- नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन के नए दिशा-निर्देशों के तहत अब कई प्लेटफॉर्म्स सुरक्षा के लिए नंबरों को मास्क करके दिखाते हैं।
- अपनी वित्तीय सुरक्षा और प्राइवेसी बनाए रखने के लिए आज ही अपने एप की सेटिंग्स चेक करें और अपने मोबाइल नंबर को हाइड करके बेफिक्र होकर पेमेंट करें।