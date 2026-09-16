नया बल्ब भी कुछ दिनों में हो जाता है खराब? बिजली मिस्त्री से पहले ये चीज देखें

1 of 5 घर में बार-बार फ्यूज हो रहा बल्ब? - फोटो : AI







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घर में कोई बल्ब लगाया और कुछ ही दिनों या महीनों में फिर से फ्यूज हो गया तो ज्यादातर लोग सीधे नया बल्ब खरीद लाते हैं। लेकिन अगर एक ही जगह का बल्ब बार-बार खराब हो रहा है तो मामला सिर्फ बल्ब का नहीं भी हो सकता है। कई बार उसके पीछे होल्डर, वायरिंग या बिजली की सप्लाई से जुड़ी परेशानी होती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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होल्डर ढीला तो हो सकती है परेशानी

बल्ब का होल्डर ढीला या खराब होने पर बल्ब और होल्डर के बीच कनेक्शन ठीक से नहीं बनता। इससे बिजली का संपर्क बार-बार टूट सकता है और बल्ब पर असर पड़ सकता है। अगर बल्ब लगाने के बाद वह हिलता है या जलते समय कभी रोशनी कम-ज्यादा होती है तो होल्डर जरूर चेक करवाएं। इसे खुद खोलने के बजाय बिजली का काम जानने वाले व्यक्ति से जांच करवाना बेहतर है।

3 of 5 घर में बार-बार फ्यूज हो रहा बल्ब? - फोटो : freepik.com

वोल्टेज में उतार-चढ़ाव भी वजह

अगर घर में बिजली का वोल्टेज बार-बार ऊपर-नीचे हो रहा है तो बल्ब जल्दी खराब हो सकते हैं। खासकर तब, जब घर में सिर्फ एक बल्ब नहीं बल्कि अलग-अलग जगहों के बल्ब बार-बार फ्यूज हो रहे हों। ऐसी स्थिति में घर की बिजली सप्लाई की जांच करवाना सही रहेगा।

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4 of 5 घर में बार-बार फ्यूज हो रहा बल्ब? - फोटो : freepik.com

बल्ब बहुत गर्म जगह पर तो नहीं लगा?

कुछ जगहों पर बल्ब के आसपास हवा का रास्ता कम होता है। बंद लैंप या ऐसी फिटिंग में जहां गर्मी बाहर आसानी से नहीं निकलती, बल्ब ज्यादा गर्म हो सकता है। लगातार ज्यादा गर्मी से बल्ब की उम्र कम हो सकती है। इसलिए बल्ब लगाते समय उसकी फिटिंग और जगह का भी ध्यान रखें।



ढीली वायरिंग को नजरअंदाज न करें

अगर एक ही लाइट में बार-बार बल्ब खराब हो रहा है और साथ में टिमटिमाने जैसी दिक्कत भी दिखती है तो वायरिंग की जांच जरूरी है। ढीला कनेक्शन गर्मी पैदा कर सकता है और यह सिर्फ बल्ब के लिए ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है।

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