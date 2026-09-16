नया बल्ब भी कुछ दिनों में हो जाता है खराब? बिजली मिस्त्री से पहले ये चीज देखें

घर में कोई बल्ब लगाया और कुछ ही दिनों या महीनों में फिर से फ्यूज हो गया तो ज्यादातर लोग सीधे नया बल्ब खरीद लाते हैं। लेकिन अगर एक ही जगह का बल्ब बार-बार खराब हो रहा है तो मामला सिर्फ बल्ब का नहीं भी हो सकता है। कई बार उसके पीछे होल्डर, वायरिंग या बिजली की सप्लाई से जुड़ी परेशानी होती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
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घर में बार-बार फ्यूज हो रहा बल्ब?
- फोटो : Meta AI
होल्डर ढीला तो हो सकती है परेशानी
बल्ब का होल्डर ढीला या खराब होने पर बल्ब और होल्डर के बीच कनेक्शन ठीक से नहीं बनता। इससे बिजली का संपर्क बार-बार टूट सकता है और बल्ब पर असर पड़ सकता है। अगर बल्ब लगाने के बाद वह हिलता है या जलते समय कभी रोशनी कम-ज्यादा होती है तो होल्डर जरूर चेक करवाएं। इसे खुद खोलने के बजाय बिजली का काम जानने वाले व्यक्ति से जांच करवाना बेहतर है।
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घर में बार-बार फ्यूज हो रहा बल्ब?
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वोल्टेज में उतार-चढ़ाव भी वजह
अगर घर में बिजली का वोल्टेज बार-बार ऊपर-नीचे हो रहा है तो बल्ब जल्दी खराब हो सकते हैं। खासकर तब, जब घर में सिर्फ एक बल्ब नहीं बल्कि अलग-अलग जगहों के बल्ब बार-बार फ्यूज हो रहे हों। ऐसी स्थिति में घर की बिजली सप्लाई की जांच करवाना सही रहेगा।
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बल्ब बहुत गर्म जगह पर तो नहीं लगा?
कुछ जगहों पर बल्ब के आसपास हवा का रास्ता कम होता है। बंद लैंप या ऐसी फिटिंग में जहां गर्मी बाहर आसानी से नहीं निकलती, बल्ब ज्यादा गर्म हो सकता है। लगातार ज्यादा गर्मी से बल्ब की उम्र कम हो सकती है। इसलिए बल्ब लगाते समय उसकी फिटिंग और जगह का भी ध्यान रखें।
ढीली वायरिंग को नजरअंदाज न करें
अगर एक ही लाइट में बार-बार बल्ब खराब हो रहा है और साथ में टिमटिमाने जैसी दिक्कत भी दिखती है तो वायरिंग की जांच जरूरी है। ढीला कनेक्शन गर्मी पैदा कर सकता है और यह सिर्फ बल्ब के लिए ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है।
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बार-बार नया बल्ब लगाने से पहले जांच करें
अगर बल्ब बार-बार फ्यूज हो रहा है तो हर बार नया बल्ब खरीदने के बजाय पहले यह देखें कि समस्या सिर्फ उसी बल्ब में है या उस लाइट पॉइंट में। बार-बार दिक्कत आने पर होल्डर और वायरिंग की जांच किसी योग्य बिजली मिस्त्री से करवाएं। बिजली से जुड़ा काम खुद करने की कोशिश न करें।
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