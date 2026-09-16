ध्यान दें: घर पर कैंची और चाकू की धार कैसे तेज करें? जानें कुछ आसान और सुरक्षित तरीके

घर में कैंची और चाकू ऐसी चीजें हैं, जिनका इस्तेमाल लगभग रोजाना कुछ काटने के लिए होता है। सब्जियां काटने से लेकर कागज और कपड़े काटने तक इनकी जरूरत पड़ती है। लगातार इस्तेमाल के कारण कुछ समय बाद इनकी धार कम हो जाती है। ऐसे में कैंची से कागज या कपड़ा आसानी से नहीं कटता।





वहीं, चाकू से सब्जियां काटने में भी दिक्कतें होती हैं। ऐसी स्थिति में हर बार इन्हें दुकान पर धार लगवाने के लिए ले जाना जरूरी नहीं है। क्योंकि आप कुछ सामान्य तरीकों से घर पर भी धार लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं ये तरीके कौन से हैं...