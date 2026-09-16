बात बचत की: हर महीने कितने रुपये जमा करने पर मिलेगी 5000 रुपये तक की पेंशन? जानें अटल पेंशन योजना के बारे में

अटल पेंशन योजना में हर महीने कितने पैसे भरने होते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Atal Pension Yojana Pension Plan: अगर आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तय रकम पेंशन के तौर पर पाना चाहते हैं, तो अटल पेंशन योजना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है।





दरअसल, ये केंद्र सरकार की गारंटीड पेंशन योजना है, जिसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA संचालित करता है। ऐसे में अगर आप भी इस अटल पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आपको हर महीने कितने पैसे जमा करने पर 5000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में...