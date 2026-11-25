Why Medical Claim Gets Denied: अस्पताल में इलाज के दौरान या बाद में जब हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम खारिज होता है, तो परिवार पर आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का भारी दबाव पड़ता है। कई बार लोग पॉलिसी लेते समय शर्तें और नियम ठीक से नहीं समझते, जिससे जरूरत के वक्त क्लेम अटक जाता है।





पुरानी बीमारी की जानकारी छिपाना, वेटिंग पीरियड खत्म होने से पहले इलाज कराना, अधूरे दस्तावेज और तय समय पर सूचना न देना क्लेम रिजेक्ट होने की मुख्य वजहों में शामिल हैं। अगर पॉलिसी की शर्तों को शुरू से समझा जाए और कागजी प्रक्रिया सही रखी जाए, तो क्लेम पास होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। आइए इस लेख में इन चार बड़ी वजहों और बचाव को विस्तार से समझते हैं।