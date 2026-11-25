Ladli Bahna Yojana Application Rules: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली लाड़ली बहना योजना को लेकर पात्रता और आवेदन से जुड़े नियमों को समझना बेहद जरूरी है। कई बार जानकारी के अभाव में पात्र महिलाएं भी सही दस्तावेज या शर्तों की जांच किए बिना आवेदन में अटक जाती हैं।





सामान्य तौर पर इस तरह की योजनाओं में आवेदक का स्थानीय निवासी होना, तय आयु वर्ग में आना और पारिवारिक आय या कर नियमों के भीतर होना अहम माना जाता है। साथ ही बैंक खाते का सक्रिय होना और आधार से जुड़ाव जैसी औपचारिकताएं भी समय पर पूरी करनी होती हैं। आइए इस लेख में पात्रता और आवेदन की खास बातें समझते हैं।