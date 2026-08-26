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पीएम विश्वकर्मा योजना: किन लोगों को मिलता है इस योजना का लाभ और कितनी मिलती है मदद? जानें पूरी जानकारी

Wed, 26 Aug 2026 03:08 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 26 Aug 2026 03:08 PM IST
सार

PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ मिलते हैं, लेकिन ये लाभ सिर्फ उन लोगों को ही मिलते हैं। जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं।

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पीएम विश्वकर्मा योजना में कैसे अप्लाई करें? - फोटो : Amar Ujala

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: देश में चलने वाली कई तरह की योजनाओं के जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के जरिए मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है और क्या लाभ मिलता है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं। आप अगली स्लाइड्स में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में सभी जानकारी जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना में कैसे अप्लाई करें? - फोटो : Adobe Stock

किन लोगों को मिलता है लाभ?

  • जो लोग लोहार का काम करते हैं
  • जो ताला बनाने वाले हैं
  • अगर आप मालाकार हैं
  • जो लोग राजमिस्त्री हैं
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • गुड़िया और खिलौना निर्माता
  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
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पीएम विश्वकर्मा योजना में कैसे अप्लाई करें? - फोटो : Adobe Stock
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • पत्थर तराशने वाले
  • नाई यानी बाल काटने वाले
  • जो अस्त्रकार हैं
  • पत्थर तोड़ने वाले
  • जो नाव निर्माता हैं
  • फिशिंग नेट निर्माता
  • जो लोग मूर्तिकार हैं
  • धोबी और दर्जी
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rupees new - फोटो : Adobe Stock

लाभार्थियों को क्या लाभ मिलते हैं?

  • सबसे पहले तो लाभार्थियों को कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है
  • इसके लिए जब तक ये ट्रेनिंग चलती है, तब तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
  • टूलकिट खरीदने के लिए लाभार्थियों को अलग से 15000 रुपये देने का प्रावधान है
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पीएम विश्वकर्मा योजना में कैसे अप्लाई करें? - फोटो : Adobe Stock
  • अपना काम करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन भी मिलता है
  • इसमें आप पहले 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं
  • फिर अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर आप 30 महीनों के लिए 2 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं
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