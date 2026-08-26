पीएम विश्वकर्मा योजना: किन लोगों को मिलता है इस योजना का लाभ और कितनी मिलती है मदद? जानें पूरी जानकारी

PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: देश में चलने वाली कई तरह की योजनाओं के जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना।





प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के जरिए मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है और क्या लाभ मिलता है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं। आप अगली स्लाइड्स में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में सभी जानकारी जान सकते हैं...