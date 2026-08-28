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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Train Rules After 10pm: What rules apply on trains after 10 PM ke baad train mein kaun se rule hote hain

यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन में रात 10 बजे के बाद लागू हो जाते हैं ये 4 नियम, तीसरा वाला तो जरूर जान लें वरना...

Fri, 28 Aug 2026 04:20 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 28 Aug 2026 04:20 PM IST
सार

Indian Railways Rules In Night: ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कई नियम लागू होते हैं जिनके बारे में आपके लिए बतौर यात्री जानना जरूरी हो जाता है।

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Train Rules After 10pm: What rules apply on trains after 10 PM ke baad train mein kaun se rule hote hain
ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Train Rules After 10pm: ट्रेन से सफर करने के लिए हमें ट्रेन टिकट लेना होता है और कई रूट तो ऐसे हैं जिन पर सफर के लिए हमें कई महीनों पहले ही ट्रेन टिकट बुक करना पड़ता है। वरना यात्रा तो भूल ही जाइए।



ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए ऐसे कुछ नियमों के बारे में जानना जरूरी हैं, जो रात 10 बजे के बाद ट्रेन में लागू होते हैं। तो चलिए बिना देरी के इन नियमों के बारे में जानते हैं। ट्रेन यात्री अगली स्लाइड्स में इन नियमों के बारे में जान सकते हैं...
Train Rules After 10pm: What rules apply on trains after 10 PM ke baad train mein kaun se rule hote hain
ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं? - फोटो : AdobeStock

ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं?

पहला नियम

  • रात 10 बजे के बाद ट्रेन में मुख्य लाइट्स बंद कर दी जाती हैं
  • साथ ही रात में 11 बजे चार्जिंग पॉइंट भी बंद कर दिए जाते हैं यानी आप रात में मोबाइल, लैपटॉप आदि चार्ज नहीं कर सकते
  • लाइट्स इसलिए बंद की जाती हैं ताकि यात्री आराम से सो सके और चार्जिंग पॉइंट्स सुरक्षा की वजह से बंद किए जाते हैं
Train Rules After 10pm: What rules apply on trains after 10 PM ke baad train mein kaun se rule hote hain
ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं? - फोटो : Adobe Stock

दूसरा नियम

  • ट्रेन में रात को आप तेज आवाज में भी बात नहीं कर सकते
  • मोबाइल के स्पीकर पर कॉल पर बात नहीं कर सकते, स्पीकर में गाने नहीं चला सकते और शोर नहीं कर सकते
  • अगर आपकी वजह से किसी यात्री की नींद में खलल पड़ता है, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है
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Train Rules After 10pm: What rules apply on trains after 10 PM ke baad train mein kaun se rule hote hain
ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं? - फोटो : AI Generated

तीसरा नियम

  • अगर आपको मिडिल सीट मिली है तो जान लें इसे भी खोलने और बंद करने का समय होता है
  • आप मिडिल बर्थ को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खोल सकते हैं
  • कई लोगों को इसको लेकर उलझन रहती है जिसकी वजह से सफर में दिक्कतें होती हैं
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Train Rules After 10pm: What rules apply on trains after 10 PM ke baad train mein kaun se rule hote hain
ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं? - फोटो : AI Generated

चौथा नियम

  • रात में टीटीई यात्रियों को नींद से जगाकर टिकट चेक नहीं कर सकता है
  • रात को 10 बजे के बाद टीटीई किसी भी यात्री की टिकट नहीं चेक कर सकता
  • हालांकि, ये नियम सिर्फ उन यात्रियों के लिए है जो रात 10 बजे से पहले ट्रेन में चढ़े हैं
  • आप अगर रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़े हैं तो आपकी टिकट चेक की जा सकती है
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