यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन में रात 10 बजे के बाद लागू हो जाते हैं ये 4 नियम, तीसरा वाला तो जरूर जान लें वरना...

ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Train Rules After 10pm: ट्रेन से सफर करने के लिए हमें ट्रेन टिकट लेना होता है और कई रूट तो ऐसे हैं जिन पर सफर के लिए हमें कई महीनों पहले ही ट्रेन टिकट बुक करना पड़ता है। वरना यात्रा तो भूल ही जाइए।





ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए ऐसे कुछ नियमों के बारे में जानना जरूरी हैं, जो रात 10 बजे के बाद ट्रेन में लागू होते हैं। तो चलिए बिना देरी के इन नियमों के बारे में जानते हैं। ट्रेन यात्री अगली स्लाइड्स में इन नियमों के बारे में जान सकते हैं...