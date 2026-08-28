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यात्रीगण ध्यान दें: ट्रेन में रात 10 बजे के बाद लागू हो जाते हैं ये 4 नियम, तीसरा वाला तो जरूर जान लें वरना...
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Fri, 28 Aug 2026 04:20 PM IST
सार
Indian Railways Rules In Night: ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कई नियम लागू होते हैं जिनके बारे में आपके लिए बतौर यात्री जानना जरूरी हो जाता है।
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ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं?
- फोटो : Amar Ujala AI
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Train Rules After 10pm: ट्रेन से सफर करने के लिए हमें ट्रेन टिकट लेना होता है और कई रूट तो ऐसे हैं जिन पर सफर के लिए हमें कई महीनों पहले ही ट्रेन टिकट बुक करना पड़ता है। वरना यात्रा तो भूल ही जाइए।
ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए ऐसे कुछ नियमों के बारे में जानना जरूरी हैं, जो रात 10 बजे के बाद ट्रेन में लागू होते हैं। तो चलिए बिना देरी के इन नियमों के बारे में जानते हैं। ट्रेन यात्री अगली स्लाइड्स में इन नियमों के बारे में जान सकते हैं...
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ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं?
- फोटो : AdobeStock
ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं?
पहला नियम
रात 10 बजे के बाद ट्रेन में मुख्य लाइट्स बंद कर दी जाती हैं
साथ ही रात में 11 बजे चार्जिंग पॉइंट भी बंद कर दिए जाते हैं यानी आप रात में मोबाइल, लैपटॉप आदि चार्ज नहीं कर सकते
लाइट्स इसलिए बंद की जाती हैं ताकि यात्री आराम से सो सके और चार्जिंग पॉइंट्स सुरक्षा की वजह से बंद किए जाते हैं
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ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
दूसरा नियम
ट्रेन में रात को आप तेज आवाज में भी बात नहीं कर सकते
मोबाइल के स्पीकर पर कॉल पर बात नहीं कर सकते, स्पीकर में गाने नहीं चला सकते और शोर नहीं कर सकते
अगर आपकी वजह से किसी यात्री की नींद में खलल पड़ता है, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है
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ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं?
- फोटो : AI Generated
तीसरा नियम
अगर आपको मिडिल सीट मिली है तो जान लें इसे भी खोलने और बंद करने का समय होता है
आप मिडिल बर्थ को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खोल सकते हैं
कई लोगों को इसको लेकर उलझन रहती है जिसकी वजह से सफर में दिक्कतें होती हैं
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ट्रेन में रात 10 बजे के बाद कौन से नियम लागू होते हैं?
- फोटो : AI Generated
चौथा नियम
रात में टीटीई यात्रियों को नींद से जगाकर टिकट चेक नहीं कर सकता है
रात को 10 बजे के बाद टीटीई किसी भी यात्री की टिकट नहीं चेक कर सकता
हालांकि, ये नियम सिर्फ उन यात्रियों के लिए है जो रात 10 बजे से पहले ट्रेन में चढ़े हैं
आप अगर रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़े हैं तो आपकी टिकट चेक की जा सकती है
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