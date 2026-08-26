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पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किन किसानों को नहीं? यहां जानें किसान

Wed, 26 Aug 2026 02:40 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 26 Aug 2026 02:40 PM IST
सार

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन क्या आपको ये किस्त मिलेगी या नहीं?

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PM Kisan Yojana: who is eligible for 24th installment and who is not kise milegi 24 kist
किसानों को 24वीं किस्त कब मिलेगी? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana: भारत सरकार की कई सारी योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जा रहा है।



इसी क्रम में इस बार इस योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कौन से किसान हो सकते हैं जिन्हें 24वीं किस्त का लाभ मिल सकता है और कौन से ऐसे किसान हो सकते हैं, जो इस किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं? चलिए जानते हैं...
PM Kisan Yojana: who is eligible for 24th installment and who is not kise milegi 24 kist
किसानों को 24वीं किस्त कब मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

किन किसानों की किस्त अटक सकती है?

  • वे किसान जो इस योजना से गलत तरीके से जुड़े हैं
  • अपात्र होने के बाद भी अगर आपने गलत तरीके से आवेदन किया है, तो ऐसे किसानों की पहचान की जाती है
  • इसके बाद इनके आवेदन रद्द कर इन्हें किस्त के लाभ से वंचित रखा जाता है
PM Kisan Yojana: who is eligible for 24th installment and who is not kise milegi 24 kist
किसानों को 24वीं किस्त कब मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock
  • साथ ही उन किसानों की भी किस्त अटक सकती है, जो ई-केवाईसी नहीं करवाते
  • योजना के तहत आने वाला ये सबसे जरूरी काम है
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PM Kisan Yojana: who is eligible for 24th installment and who is not kise milegi 24 kist
किसानों को 24वीं किस्त कब मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock
  • इसी तरह जो किसान भू-सत्यापन का काम नहीं करवाते
  • जो किसान आधार लिंकिंग का काम नहीं करवाते, वे भी किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं
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PM Kisan Yojana: who is eligible for 24th installment and who is not kise milegi 24 kist
किसानों को 24वीं किस्त कब मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

किन किसानों को मिल सकता है 24वीं किस्त का लाभ?

  • उन किसानों को किस्त का लाभ मिल सकता है, जो इस योजना के लिए पात्र हैं
  • जिन किसानों ने योजना के तहत आने वाले सभी काम पूरे करवाएं हैं
  • अगर आप ये सब काम समय रहते करवा लेते हैं, तो आपको किस्त का लाभ मिल सकता है
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