पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किन किसानों को नहीं? यहां जानें किसान

PM Kisan Yojana: भारत सरकार की कई सारी योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जा रहा है।





इसी क्रम में इस बार इस योजना की 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कौन से किसान हो सकते हैं जिन्हें 24वीं किस्त का लाभ मिल सकता है और कौन से ऐसे किसान हो सकते हैं, जो इस किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं? चलिए जानते हैं...