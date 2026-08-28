पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त के लिए कौन से काम करवाने हैं जरूरी? योजना से जुड़े किसान यहां जानें

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana: अगर आप एक किसान हैं तो जाहिर है कि आपके लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों ही अपने-अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं।





इनमें से ही एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जिसके जरिए किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये देने का काम किया जाता है। इस बार इस योजना की 24वीं किस्त जारी होगी जिसके लिए आपको कुछ काम भी करवाने होते हैं जिनके बारे में आप आगे जान सकते हैं। चलिए जानते हैं किस्त के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं...