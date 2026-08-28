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पीएम किसान योजना: 24वीं किस्त के लिए कौन से काम करवाने हैं जरूरी? योजना से जुड़े किसान यहां जानें

Fri, 28 Aug 2026 02:33 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 28 Aug 2026 02:33 PM IST
सार

PM Kisan Yojana 24 Kist Kab Aayegi: पीएम किसान योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके लिए आपको कुछ काम भी करवाने होते हैं?

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PM Kisan Yojana: these work are important for 24th installment check here
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Yojana: अगर आप एक किसान हैं तो जाहिर है कि आपके लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों ही अपने-अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं।



इनमें से ही एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जिसके जरिए किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये देने का काम किया जाता है। इस बार इस योजना की 24वीं किस्त जारी होगी जिसके लिए आपको कुछ काम भी करवाने होते हैं जिनके बारे में आप आगे जान सकते हैं। चलिए जानते हैं किस्त के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं...
PM Kisan Yojana: these work are important for 24th installment check here
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं? - फोटो : Adobe Stock

किस्त के लिए कौन से काम करवाने होते हैं?

  • अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो आपको कुछ काम करवाने होते हैं
  • इसमें पहला काम है ई-केवाईसी का
  • ये काम करवाना बेहद जरूरी है, नहीं करवाने पर आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते है
PM Kisan Yojana: these work are important for 24th installment check here
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से या योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in से ये काम करवा सकते हैं
  • दूसरा काम है भू-सत्यापन का
  • इसमें आपकी खेती योग्य भूमि का वेरिफिकेशन किया जाता है, इसलिए ये काम करवाना भी जरूरी है
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PM Kisan Yojana: these work are important for 24th installment check here
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • किस्त के लिए तीसरा काम जो करवाना है, वो है आधार लिंकिंग का काम
  • ये काम भी योजना से जुड़े हर किसान को करवाना होता है
  • इसे आप अपने बैंक  जाकर करवा सकते हैं
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के लिए कौन से काम करवाने जरूरी हैं? - फोटो : Adobe Stock

24वीं किस्त कब आएगी?

  • पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है
  • 24वीं किस्त के ये चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
  • इसलिए माना जा रहा है कि अक्तूबर महीने में 24वीं किस्त किसानों को मिल सकती है
  • हालांकि, अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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