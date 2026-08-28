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ध्यान दें: आज रक्षा बंधन के दिन किन राज्यों में खुले हैं बैंक और कहां हैं बंद? यहां देखें लिस्ट
Bank Holiday On Raksha Bandhan 2026: बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाते हैं। कैश निकालना है तो एटीएम से निकाल लें और बाकी काम ऑनलाइन बैंकिंग या फोन बैंकिंग से हो जाते हैं।
पर फिर भी कई कामों के लिए बैंक जाना ही पड़ता है। जैसे- अगर आप आज रक्षा बंधन के दिन किसी जरूरी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये चेक कर लें कि आपके शहर में आज बैंक बंद हैं या नहीं। आगे आप जान सकते हैं कि किस राज्य में बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं...
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रक्षा बंधन पर बैंक आज खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
किन राज्यों में आज बैंक खुले हैं?
पहले तो जान लें दिल्ली में बैंक आज खुले हैं
इसी तरह महाराष्ट्र में भी बैंक खुले हुए हैं
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रक्षा बंधन पर बैंक आज खुले हैं या बंद हैं?
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साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, असम
मणिपुर, पंजाब, ओडिशा और तेलंगाना जैसी जगहों पर बैंक रोजाना की तरह आज भी खुले हैं
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रक्षा बंधन पर बैंक आज खुले हैं या बंद हैं?
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