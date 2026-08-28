ध्यान दें: आज रक्षा बंधन के दिन किन राज्यों में खुले हैं बैंक और कहां हैं बंद? यहां देखें लिस्ट

रक्षा बंधन पर बैंक आज खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Bank Holiday On Raksha Bandhan 2026: बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाते हैं। कैश निकालना है तो एटीएम से निकाल लें और बाकी काम ऑनलाइन बैंकिंग या फोन बैंकिंग से हो जाते हैं।





पर फिर भी कई कामों के लिए बैंक जाना ही पड़ता है। जैसे- अगर आप आज रक्षा बंधन के दिन किसी जरूरी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये चेक कर लें कि आपके शहर में आज बैंक बंद हैं या नहीं। आगे आप जान सकते हैं कि किस राज्य में बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं...