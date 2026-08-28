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ध्यान दें: आज रक्षा बंधन के दिन किन राज्यों में खुले हैं बैंक और कहां हैं बंद? यहां देखें लिस्ट

Fri, 28 Aug 2026 07:31 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 28 Aug 2026 07:31 AM IST
सार

Is Bank Closed Today: आज रक्षा बंधन के दिन क्या आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद हैं? आप यहां बैंकों की आज की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं।

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Are banks open or closed on Raksha Bandhan bank aaj khule hain ya nahi
रक्षा बंधन पर बैंक आज खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Bank Holiday On Raksha Bandhan 2026: बैंक से जुड़े अधिकतर काम ऑनलाइन हो जाते हैं। कैश निकालना है तो एटीएम से निकाल लें और बाकी काम ऑनलाइन बैंकिंग या फोन बैंकिंग से हो जाते हैं।



पर फिर भी कई कामों के लिए बैंक जाना ही पड़ता है। जैसे- अगर आप आज रक्षा बंधन के दिन किसी जरूरी काम से बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले ये चेक कर लें कि आपके शहर में आज बैंक बंद हैं या नहीं। आगे आप जान सकते हैं कि किस राज्य में बैंक बंद हैं और कहां खुले हैं...
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रक्षा बंधन पर बैंक आज खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

किन राज्यों में आज बैंक खुले हैं?

  • पहले तो जान लें दिल्ली में बैंक आज खुले हैं
  • इसी तरह महाराष्ट्र में भी बैंक खुले हुए हैं
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रक्षा बंधन पर बैंक आज खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, असम
  • मणिपुर, पंजाब, ओडिशा और तेलंगाना जैसी जगहों पर बैंक रोजाना की तरह आज भी खुले हैं
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रक्षा बंधन पर बैंक आज खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

कहां-कहां बंद हैं बैंक?

  • उत्तर प्रदेश
  • केरल
  • छत्तीसगढ़
  • श्रीनगर
  • हिमाचल प्रदेश
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बैंक - फोटो : Adobe Stock
  • उत्तराखंड
  • गुजरात
  • मध्य प्रदेश
  • सिक्किम
  • राजस्थान
  • जम्मू-कश्मीर


नोट:- इन राज्यों में बैंक बंद हैं।

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