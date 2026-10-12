जानना जरूरी: कटे-फटे नोट कहां से और कैसे बदलवाएं? अधिकतर लोगों को नहीं पता तरीका, यहां जानें

अपनी आजीविका चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। वहीं, कई बार हमारे पास कटे-फटे नोट आ जाते हैं या हमसे ही नोट किसी वजह से फट जाते हैं या फिर लगातार इस्तेमाल होने के कारण कई बार नोट गंदे हो जाते हैं या फट जाते हैं।





कुछ नोट तो इतने खराब हो जाते हैं कि दुकानदार या कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें लेने से भी मना कर देता है। ऐसी स्थिति में कई लोगों को लगता है कि कटे-फटे नोट केवल भारतीय रिजर्व बैंक में ही बदले जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। आप अपने नजदीकी बैंक जाकर भी न कटे-फटे पुराने नोटों को बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं कटे-फटे नोट कैसे बदल सकते हैं। आप आगे इसका तरीका जान सकते हैं...