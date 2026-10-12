ध्यान दें: क्या स्मार्ट मीटर से ज्यादा आ रहा है बिजली बिल? घर बैठे इन 4 तरीकों से करें चेक

घर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली की खपत को पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। स्मार्ट मीटर बिजली की खपत का डाटा रिकॉर्ड करता है और इसी आधार पर बिजली का बिल तैयार किया जाता है।





हालांकि, कई बार बिल सामान्य से ज्यादा आने पर उपभोक्ता को लगता है कि कहीं मीटर ज्यादा यूनिट तो नहीं दिखा रहा। ऐसी स्थिति में बिना घबराए आप कुछ चीजें चेक कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको भी लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल बढ़ गया है, तो घर बैठे कुछ तरीकों से इसे चेक कर सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...