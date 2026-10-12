ध्यान दें: क्या स्मार्ट मीटर से ज्यादा आ रहा है बिजली बिल? घर बैठे इन 4 तरीकों से करें चेक

घर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली की खपत को पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। स्मार्ट मीटर बिजली की खपत का डाटा रिकॉर्ड करता है और इसी आधार पर बिजली का बिल तैयार किया जाता है।
हालांकि, कई बार बिल सामान्य से ज्यादा आने पर उपभोक्ता को लगता है कि कहीं मीटर ज्यादा यूनिट तो नहीं दिखा रहा। ऐसी स्थिति में बिना घबराए आप कुछ चीजें चेक कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको भी लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल बढ़ गया है, तो घर बैठे कुछ तरीकों से इसे चेक कर सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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क्या स्मार्ट मीटर से बिल अधिक आ सकता है?
- फोटो : Adobe Stock
पुराने और नए बिल की तुलना कर सकते हैं
- सबसे पहले अपने पुराने बिजली बिल को निकालें
- उसमें दर्ज पिछली मीटर रीडिंग और यूनिट खपत को देखें
- इसके बाद मौजूदा बिल में दी गई रीडिंग और खपत की तुलना करें
- ऐसे में अगर बिजली का इस्तेमाल तो आप उतना ही कर रहे हैं, लेकिन बिजली के यूनिट अधिक बढ़ गए हैं तो चेक करें कि क्या बिजली इस्तेमाल किए गए दिन बराबर हैं या अलग-अलग हैं
- सिर्फ बिजली के बिल के पैसे देखकर मीटर को गलत मान लेना सही नहीं हो सकता
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क्या स्मार्ट मीटर से बिल अधिक आ सकता है?
- फोटो : AI Generated
स्मार्ट मीटर की रीडिंग देखें
- स्मार्ट मीटर की स्क्रीन पर आमतौर पर बिजली से जुड़ी अलग-अलग जानकारियां दिखाई जाती हैं
- इनमें मीटर रीडिंग और अन्य जानकारी शामिल हो सकती है
- ऐसे में स्क्रीन पर दिखाई दे रही यूनिट को अपने बिजली बिल में दर्ज रीडिंग से मिलाएं
- अगर दोनों में अंतर नजर आता है, तो बिल और मीटर की जानकारी को ध्यान से चेक करें
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क्या स्मार्ट मीटर से बिल अधिक आ सकता है?
- फोटो : AI Generated
कुछ समय के लिए ज्यादा लोड वाले उपकरण बंद कर सकते हैं
- अगर आपको मीटर की खपत पर शक है, तो घर के सभी बड़े बिजली उपकरण बंद करके चेकिंग की जा सकती है
- आप एसी, गीजर, मोटर, फ्रिज आदि अधिक बिजली खर्च करने वाली चीजें बंद कर सकते हैं
- इसके बाद देखें कि मीटर की खपत में क्या बदलाव आता है जिससे आप समझ सकते हैं
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क्या स्मार्ट मीटर से बिल अधिक आ सकता है?
- फोटो : एआई जनरेटेड
बिल में यूनिट के साथ दूसरे चार्ज भी देखें
- कई बार ज्यादा बिल का कारण सिर्फ ज्यादा यूनिट नहीं होता
- बल्कि, बिजली बिल में फिक्स्ड चार्ज, टैक्स, ड्यूटी या अन्य लागू शुल्क भी शामिल हो सकते हैं
- इसलिए बिल को अच्छे से देखें और लगाए गए चार्ज चेक करें
- अगर मीटर की रीडिंग, खपत या बिल में कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो बिजली विभाग के दफ्तर में शिकायत दें