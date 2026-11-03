जानना जरूरी: दिवाली पर अपने घर जा रहे हैं तो फ्रिज का क्या करें? प्लग निकालें या चालू छोड़ें, जानें सही तरीका

दिवाली पर घर जा रहे हैं तो क्या फ्रिज बंद करके जाएं? - फोटो : Amar Ujala AI

दिवाली पर बहुत से लोग अपने घरों को बंद करके परिवार के साथ गांव या किसी दूसरे शहर में चले जाते हैं। ऐसे में घर से निकलने से पहले कई छोटी-बड़ी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इन्हीं में से एक सवाल फ्रिज को लेकर भी आता है।





क्या घर कई दिनों तक बंद रहने वाला है तो फ्रिज का प्लग निकाल देना चाहिए? या फिर उसे लगातार चालू छोड़ना बेहतर है? ऐसे में इस सवाल का जवाब आप यहां जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दिवाली पर घर जाते समय फ्रिज को चालू छोड़ दें या बंद कर दें। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...