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क्या भीगा हुआ फोन चावल के डिब्बे में रखना चाहिए? जान लें गीले फोन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें

Tue, 03 Nov 2026 05:37 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Tue, 03 Nov 2026 05:37 PM IST
सार

  • Putting Wet Phone in Rice: भीगे हुए स्मार्टफोन को चावल के डिब्बे में रखने से बचना चाहिए क्योंकि चावल के बारीक कण और स्टार्च फोन को अंदर से नुकसान पहुंचा सकते हैं।
  • पानी में फोन गिरने पर सबसे पहले उसे तुरंत बंद करें और उसकी सिम ट्रे बाहर निकालकर पानी साफ करें।

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Should You Put a Wet Phone in a Box of Rice? Know Some Important Things Related to Wet Phones
गीला फोन चावल में रखना - फोटो : AI

How to Dry Wet Mobile Phone: बरसात के मौसम में या फिर अनजाने में कई बार हमारा स्मार्टफोन पानी में गिर जाता है या भीग जाता है। ऐसे में फोन को तुरंत ठीक करने के लिए हम अक्सर लोगों से यह सलाह सुनते हैं कि भीगे हुए मोबाइल को चावल के डिब्बे में या चावल की बोरी में दबाकर रख देना चाहिए। वर्षों से इस घरेलू नुस्खे को बहुत असरदार माना जाता रहा है, लेकिन क्या वाकई यह तरीका सही है या इससे फोन को फायदा होने के बजाय और नुकसान पहुंच जाता है?



विशेषज्ञों के अनुसार, चावल में फोन रखना आजकल के आधुनिक स्मार्टफोन्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि गीले फोन को सुखाने का सही तरीका क्या है और चावल में रखने से क्यों बचना चाहिए।
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Should You Put a Wet Phone in a Box of Rice? Know Some Important Things Related to Wet Phones
चावल में रखना क्यों खतरनाक? - फोटो : Adobe stock

चावल में रखना क्यों खतरनाक?

  • भीगे हुए स्मार्टफोन को चावल के डिब्बे में रखना तकनीकी रूप से काफी खतरनाक साबित हो सकता है।
  • चावल के बहुत छोटे-छोटे महीन कण और उसमें मौजूद स्टार्ची पाउडर फोन के चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल या ऑडियो जैक के जरिए अंदर प्रवेश कर सकते हैं, जो नमी के साथ मिलकर अंदरूनी सर्किट को हमेशा के लिए पूरी तरह खराब कर सकते हैं।
Should You Put a Wet Phone in a Box of Rice? Know Some Important Things Related to Wet Phones
कंपनी की क्या है सलाह? - फोटो : Adobe Stock

कंपनी की क्या है सलाह?

  • एप्पल और सैमसंग जैसी दुनिया की तमाम बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां अपने यूजर्स को आधिकारिक तौर पर साफ चेतावनी देती हैं कि गीले फोन को कभी भी चावल के डिब्बे या बोरी में नहीं रखना चाहिए।
  • कंपनियों के अनुसार, यह एक पुराना मिथक है जो फोन को ठीक करने के बजाय उसकी नाजुक तकनीकी आंतरिक प्रणालियों को और अधिक गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
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फोन भीगने पर क्या करें? - फोटो : Adobe Stock

फोन भीगने पर क्या करें?

  • अगर आपका स्मार्टफोन गलती से पानी में गिर जाता है या भीग जाता है, तो घबराने के बजाय तुरंत कुछ जरूरी कदम उठाएं।
  • सबसे पहले फोन को तुरंत पूरी तरह बंद कर दें, उसकी सिम ट्रे और मेमोरी कार्ड बाहर निकाल लें, और फिर किसी साफ सूती कपड़े या तौलिए से डिवाइस को अच्छी तरह बाहर से पोंछकर सुखा लें।
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कैसे सुखाएं गीला फोन? - फोटो : Adobe Stock

कैसे सुखाएं गीला फोन?

  • अपने गीले फोन को सुखाने के लिए कभी भी हेयर ड्रायर, ब्लोअर या ओवन जैसी गर्म हवा देने वाली चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें।
  • इसके बजाय, फोन को सामान्य तापमान पर किसी खुली, सुरक्षित और हवादार जगह पर रख दें, ताकि प्राकृतिक हवा की मदद से उसके अंदर की नमी धीरे-धीरे और सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सके।
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